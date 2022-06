Branko, oroscopo della settimana: previsioni fino a giovedì 9 giugno 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 4, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di Branko weekend e settimana: le previsioni dal 3/4 al 9 giugno 2022

Ovviamente anche sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo del popolare astrologo, che ha iniziato a dare le sue previsioni su questi primi segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

ARIETE: tutto sta andando liscio come l’olio per i nati sotto questa stella. Non conoscete neppure crisi economica, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo tutti.

TORO: aspettatevi buone nuove per quanto riguarda l’amore. E’ arrivato il momento per i single di trovare finalmente la vostra anima gemella.

GEMELLI: state vivendo un buon periodo, ma attenzione perchè piccoli problemi vi toglieranno purtroppo il sorriso. Nel lavoro ogni vostra azione è destinata al successo.

CANCRO: in questi giorni verranno messe le basi per un vostro importante progetto. Evitate di essere troppo impulsivi.

Branko, oroscopo settimanale fino a giovedì 9 giugno: le previsioni segno per segno

L’astrologo nel suo oroscopo pubblicato sull’ultimo numero di Chi si è poi concentrato su altri segni dello zodiaco dando le sue previsioni sulla fortuna, sull’amore e sul lavoro.

LEONE: cercate di essere sempre attenti, ma comunque le soddisfazioni arriveranno copiose.

VERGINE: tutto sta andando per il meglio e non avrete assolutamente ostacoli.

BILANCIA: prendete questa estate come periodo per riflettere sul vostro futuro ed apportate importanti cambiamenti per l’autunno.

SCORPIONE: si aprono nuove interessanti possibilità in amore e nel lavoro. Cercate in questi giorni di rilassarvi il più possibile.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni: lo zodiaco fino al 9 giugno

Branko ha poi concluso ovviamente il suo oroscopo sul magazine diretto da Alfonso Signorini dando le sue ultime previsioni sui segni dello zodiaco, il cui destino non è stato ancora svelato in precedenza (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: lavorate con dedizione massima perchè i risultati non tarderanno affatto ad arrivare.

CAPRICORNO: riuscirete a realizzare i vostri obiettivi. Cogliete al volo le occasioni perchè non ricapiteranno.

ACQUARIO: quando vi innamorate lo capite subito perchè prendete sempre una sbandata non indifferente. Ci saranno novità in famiglia.

PESCI: benissimo il lavoro e le finanze. Ci potrebbero essere concrete possibilità per entrate extra.