Brave and Beautiful, anticipazioni sconvolgenti: una morte inaspettata

Anticipazioni sconvolgenti sulla soap turca di Canale5: Korhan muore assassinato da Riza

Dalle anticipazioni di Brave and Beautiful sulle puntate finali si scopre che non mancheranno dei clamorosi colpi di scena con delle morti sconvolgenti. Al centro delle trame ci sarà Riza determinato ad attuare la sua vendetta contro Tahsin ed i suoi due figli Suhan e Korhan. L’uomo, infatti, nel dettaglio suocero e genero si alleeranno per mettere fuori gioco il perfido assassino ma non tutto andrà per il meglio. L’uomo scoprirà di essere al centro di un inganno e si prodigherà per uccidere i suoi nemici. Andrà in casa di Cesur ma li vi troverà l’ignaro Korhan che verrà barbaramente assassinato insieme a due guardie. E non è finita qui perché l’uomo dove aver brutalmente ucciso il ragazzo rapirà Suhan.

Brave and Beautiful, spoiler puntate finali: cambio di orario da lunedì 13 giugno

E proprio durante le ultime settimane di programmazione della soap turca trasmessa da Canale5 ci saranno notevoli cambiamenti di orario. Infatti nello specifico andrà in onda a partire dalle 16.00 fino alle 16.35 dunque per solo per 30 minuti circa se si considerano anche i vari spazio pubblicitari. La ridotta messa in onda della soap farà si che le puntate finali verranno trasmesse spezzettate non più con ben due episodi a puntata e questo significa che il finale di stagione si allontanerà parecchio tanto essere fissata per venerdì 1 luglio ma potrebbe subire significativi cambiamenti ulteriori. Insomma la soap dal 13 giugno andrà in onda da lunedì al venerdì ad un nuovo orario.

Spoiler ultime puntate della soap turca di Canale5: Suhan e Cesur si sposeranno?

E mentre Canale5 guarda già oltre con l’arrivo di una nuova soap turca, dalle anticipazioni sulle puntate finali di Brave and Beautiful si scopre che Suhan verrà avvelenata e quindi salteranno le nozze con Cesur. La giovane rischierà di perdere il bambino che porta in grembo ma fortunatamente tutto andrà per il meglio. Le ipotesi su chi sia stato materialmente ad avvelenarla cadranno su Bulent, Cahide e Hulya ed alla fine dopo indaini e finte prove, verrà incriminata ingiustamente Cahide. Ma la vera responsabile sarà l’insospettabile Banu.