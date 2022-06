Carlo Conti, ennesimo colpo in prima serata: battuta la serie New Amsterdam

Con il cuore-Nel nome di Francesco: vittoria in auditel sulla serie tv di Canale5

E’ stata anche quest’anno un successo la tradizionale serata benefica di inizio estate, che Carlo Conti ha condotto ieri sera da Assisi, dal titolo Con il cuore: trattasi di una maratona che, ospite dopo ospite, ha visto rinnovarsi l’appello a fare donazioni per aiutare non solo le mense francescane che quotidianamente si adoperano per sfamare i poveri, ma anche la popolazione ucraina che scappa dalla guerra. E il pubblico di Rai1, come nelle edizioni precedenti, ha risposto benissimo, non solo donando generosamente, ma anche regalando grandi ascolti allo spettacolo: da TvBlog, che utilizziamo come fonte, scopriamo infatti che Rai1 ha stravinto la serata in termini di auditel (riportiamo i dati esatti sia del primo canale della Rai che della rete ammiraglia Mediaset nel secondo paragrafo).

Carlo Conti ha vinto la serata: l’edizione 2022 dello spettacolo da Assisi ha battuto New Amsterdam

Nello specifico, a trascorrere la serata di ieri, venerdì 10 giugno, seguendo Con il cuore-Nel nome di Francesco (prima del quale il conduttore ha ricevuto un appello da una famosa attrice per un altro dei suoi programmi) sono stati 2milioni 396mila telespettatori con uno share del 17.02%. Per la serie tv New Amsterdam, come già detto in onda su Canale5, i telespettatori sono stati invece, in media, 1milione 417mila e lo share del 10.25%. Dunque, la serata benefica trasmessa dalla basilica del santo patrono d’Italia ha avuto quasi 1milione di telespettatori e circa 7 punti di share in più rispetto al telefilm in onda sulla principale rete Mediaset.

Serata ricca di ospiti quella di ieri: Carlo Conti ha avuto Nek, che condurrà Dalla strada al palco

Sono stati tanti gli ospiti a Con il cuore-Nel nome di Francesco ieri sera: primo fra tutti Nek, che prossimamente vedremo su Rai2 in prima serata alla conduzione dello show musicale Dalla strada al palco, ideato da Carlo Conti. E proprio parlando di questa nuova avventura il cantante non ha nascosto di essere in ansia…