Carlo Conti si riprende il venerdì sera: annunciato il gran ritorno di…

Top Dieci tornerà in onda venerdì prossimo, ma non saranno puntate nuove…

Torna a fare compagnia al pubblico di Rai1 ogni venerdì sera Carlo Conti con uno dei suoi show più seguiti: trattasi di Top 10, programma lanciato per la prima volta subito dopo il lockdown (ricordiamo che è stato il primo programma ad andare in onda di sera dopo lo scoppio della pandemia) e riproposto nella tarda primavera dello scorso anno con la seconda seguitissima edizione. La prima stagione, come suddetto risalente al 2020, è stata poi trasmessa in replica la scorsa estate: ora è invece la volta delle repliche dell’edizione dell’anno scorso, che partiranno venerdì 24 giugno, come sempre nel tradizionale orario di inizio dei programmi del prime time di Rai1, ossia le 21.25 circa.

Anticipazioni sulla puntata del programma di Carlo Conti che andrà in onda venerdì su Rai1

Dal numero di DiPiùTV uscito in edicola la settimana scorsa scopriamo che nella puntata di Top Dieci del 24 giugno, che sarà la prima della seconda edizione (ribadiamo: in replica), il pubblico potrà (ri)vedere la sfida tra i ‘Cinenapettoni’, squadra formata da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi, e i ‘Goggi’, squadra composta invece da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci (che peraltro sempre venerdì in seconda serata debutterà su Rai3 nel programma Perfetti Sconosciuti, nel quale sarà affiancato dalla figlia). Gli ospiti musicali della serata saranno Alan Sorrenti, Giorgia e Rita Pavone.

Top Dieci sostituito da The Band: Carlo Conti non ha condotto la terza edizione quest’anno

E’ terminato con la seconda e ultima edizione nel 2021 lo show dedicato alle classifiche: Carlo Conti, com’è ben noto, quest’anno non ha rifatto lo show, preferendo portare in onda un programma nuovo, ossia The Band, che però non ha avuto il successo sperato, motivo per il quale è difficile rivederlo nella prossima stagione tv. Chissà, però, che il successo di Top 10, i cui ascolti sono positivi anche in replica, non induca i dirigenti Rai a proporre la terza edizione nel 2023. Intanto ieri si è molto parlato di Carlo Conti in rete, per via dell’incontro con un famoso collega nella sua Firenze…