Caterina Balivo torna in tv e rivela: “E’ stato uno shock perdere…”

“Perdere Festa italiana è stato uno shock”, la confessione inattesa della conduttrice

Dopo due anni in cui l’abbiamo vista in tv solo come giurata de Il Cantante mascherato o ospite in qualche trasmissione, Caterina Balivo torna in tv con ben due programmi, uno su Tv8 e l’altro su Rai2. La conduttrice spesso ha iniziato un programma, l’ha portato al successo e poi l’ha affidato ad altri. Il motivo l’ha spiegato in un’intervista sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Perché sento il bisogno continuo di migliorarmi e di mettermi alla prova. L’unico che non avrei lasciato è Festa italiana. E’ stato uno shock aver perso quella trasmissione, circostanza che mi ha convinto che si può o si deve cambiare”.

Festa italiana è stato un programma pomeridiano che andava in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, un talk show in cui si trattavano diversi argomenti: attualità, gossip e storie di gente comune. E’ stato trasmesso dal 2005 al 2010.

Caterina Balivo torna in tv con due nuovi programmi: ecco di cosa si tratta

La famosa conduttrice è ora pronta a tornare su Rai2 e su Tv8. Da mercoledì 22 giugno presenterà su Tv8 “Chi vuole sposare mia mamma?” in cui dei figli adulti aiutano le loro mamme a riconoscere l’amore e ad avere una seconda possibilità ma non ci sarà nessun matrimonio. Dal 28 luglio, invece, tornerà su Rai2 con “Help-Ho un dubbio”. La Balivo accompagnerà le persone nel loro percorso aiutandole a prendere decisioni importanti per la loro vita. Il pubblico, attraverso un telecomando, voterà la scelta fatta dai protagonisti.

La conduttrice parla dei due anni trascorsi lontani dalla tv: “Non mi piace quando si dice che…”

Come ha vissuto Caterina Balivo i due anni trascorsi lontana dalla tv?

“Ho scelto di essere protagonista della mia vita in un momento in cui il mondo è cambiato. Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli perché non è vero”.

Ammette tranquillamente di aver tenuto la tata. La conduttrice ha deciso di tornare ora in tv perché i programmi che le hanno proposto le piacciono. L’appuntamento con “Chi vuole sposare mia mamma?” è dal 22 giugno in prima serata su Tv8 e con “Help-Ho un dubbio” dal 28 luglio su Rai2.