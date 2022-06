Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci finalmente fa chiarezza: “Mi congedo”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 10, 2022 , in Serie & Film Tv

Elena Sofia Ricci svela cosa ne sarà del suo personaggio: “Presente nei primi tre episodi e poi…”

Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 dovrebbero iniziare a breve. Intanto però nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che del destino di Suor Angela, tra vociferati addii e smentite. Se da una parte, infatti, la suora più amata d’Italia era stata data come fuori dalla serie, per altri suoi impegni, dall’altro il produttore della Lux Vide aveva detto che ci sarebbe stata dal primo all’ultimo episodio. Ebbene, finalmente, a fare chiarezza (si spera definitivamente) è l’attrice stessa. Intervistata, infatti, da Vanity Fair, la Ricci dice:

“Come ho detto da subito non avrei potuto girare un intero ciclo di puntate a causa di altri impegni presi in precedenza. Ci sarò solo nei primi tre episodi e in ulteriori due momenti, uno a metà e uno alla fine della stagione, proprio per avere il tempo di congedarmi”.

L’attrice di Che Dio ci aiuti 7 non l’aveva mai confessato: “Ho avuto un momento di sconforto”

Attraverso le fiction Elena Sofia Ricci ha ottenuto incredibili successi, ad esempio con gli amatissimi Cesaroni. Fin quando poi è arrivato il successo clamoroso con la suora più folle e amata di sempre. Ma tutto questo successo è stato accompagnato anche da una sorta di pregiudizio da parte del cinema che, fino a pochissimo tempo fa, non vedeva di buon occhio gli attori che recitavano nelle fiction. Adesso i due mondi si sono avvicinati e addirittura viaggiano quasi insieme, grazie anche all’aumento della qualità delle serie tv italiane. Tuttavia la Ricci racconta:

“Nel 2017, mentre giravo Che Dio ci aiuti e non arrivava altro perché il cinema non mi considerava, a parte Ferzan Ozpetek e Ricky Tognazzi, ho avuto un momento di sconforto. […] In quel momento ho deciso di tornare a teatro”.

Elena Sofia Ricci al lavoro per la nuova fiction

Se da una parte i fan sono dispiaciuti per la decisione dell’addio in Che Dio ci aiuti 7, dall’altro avranno tutto il tempo per affezionarsi ad un nuovo personaggio. E che personaggio! L’attrice nella prossima stagione televisiva sarà Teresa Battaglia nella fiction Fiori sopra l’inferno.

“E’ una profiler tostissima in bilico tra i mostri del passato, i serial killer con i quali ha a che fare per lavoro, e i mostri dentro”

spiega la Ricci. La protagonista, in particolare, verrà colpita dall’Alzheimer e inizierà a perdere pezzi di memoria pur cercando inizialmente di tenerlo nascosto.