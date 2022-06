Clemente Russo sull’amicizia tra Edoardo e Nicolas: “Non credo alle loro parole”

Il fratello di Guendalina e l’attore hanno instaurato un legame speciale: un ex naufrago dubbioso

Ieri sera durante la semifinale del reality show basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi, il naufrago Edoardo Tavassi ha comunicato a Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro di essere stato costretto ad abbandonare il gioco. Clemente Russo in un’intervista concessa al format dedicato al programma e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha detto la sua sull’amicizia speciale che il fratello di Guendalina ha instaurato con l’attore, facendo sapere chiaramente che secondo lui non continuerà nella vita di tutti i giorni: “Non credo che le loro parole saranno vere, mi voglio sbagliare e spero che nasca una bellissima amicizia anche fuori, ma non credo”.

Il pugile ne è convinto: “Mercedesz Henger la vedo molto più pura nel rapporto con Edoardo”

Tra gli ospiti di una nuova puntata del programma Isola Party trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity c’è stato anche Clemente Russo, un ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la chiacchierata il marito di Laura Maddaloni ha detto la sua sulla sintonia tra il fratello di Guendalina Tavassi e la figlia di Eva Henger: “L’amore quando scatta scatta, fuori, dentro, sotto il lampadario, non puoi trattenerti. In questa storia vedo lui con gli occhi diversi da tutte le altre donne verso lei, mentre lei la vedo molto più pura in questo rapporto. Vedo che qualche cosa fuori succederà”. Il pugile invece a uno dei tanti fan che l’ha invitato a prendere parte alla nuova edizione del GF Vip ha risposto così: “Per carità ragazzi! Mi vado a rinchiudere di nuovo?”.

Il marito di Laura Maddaloni sui litigi avuti con Nicolas: “La prima volta sto zitto, la quarta ti rispondo”

L’ex naufrago quando Ignazio Moser non ha nascosto che quest’anno non sarebbe riuscito a stare tre mesi in Honduras, ha affermato: “Ve lo dico da sportivo, tutto sta nell’adattamento. Noi siamo stati ben due settimane senza il fuoco, mangiavamo solo il pezzettino di cocco, e il riso crudo”. Il pugile ha aggiunto: “Se vi posso dire una cosa, in questa isola parlavo tantissimo con Gustavo del nostro passato, noi vivevamo in quel modo, all’epoca non c’erano i soldi che ci sono oggi, ci siamo solo adattati e poi ci siamo trovati benissimo”. Dopo aver sottolineato che ogni reality si adatta alla persona secondo lui, ha detto la sua sul trio formato da Edoardo, Nicolas e Carmen. Riferendosi all’attore con cui ha avuto diversi litigi e a cui di recente ha lanciato una frecciatina ha affermato: “Arrivavano delle provocazioni, la prima volta sto zitto, la quarta ti rispondo“.