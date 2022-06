Detto Fatto chiuso, Jonathan senza freni: cosa pensa dell’arrivo di Mia Ceran

Bianca Guaccero sostituita da Mia Ceran, Jonathan Kashanian svela cosa pensa della fine di Detto Fatto

Ha concesso una lunga intervista a TvBlog lo stilista e presenza fissa per ben quattro edizione nel programma di tutorial e gossip di Rai1 dove ha fatto un bilancio e rivelato i suoi progetti futuri. In molti sanno che a settembre il palinsesto di Rai2 subirà delle variazioni al posto di Detto Fatto arriveranno due nuove programmi condotti da Pierluigi Diaco e Mia Ceran. Ebbene lo stilista senza freni durante l’intervista ha rivelato cosa ne pensa del loro arrivo:

“Li seguirò? Assolutamente sì, perché siamo colleghi e perché Mia lavorerà con lo stesso gruppo di lavoro di Detto Fatto. E perché, chissà, tra due anni magari condurrò un programma con Mia. Li guarderò, senza rosicare. È una ruota che gira, faccio loro l’in bocca al lupo.”

Detto Fatto non torna in onda a settembre, Jonathan ammette: “C’è un po’ di timore per quel che sarà”

L’ambiente della Tv non è un ambiente certo e stabile e questo lo sa bene anche lo stilista che infatti durante l’intervista ha ammesso di essere ben coscio che nulla è duraturo ma le carte si mescolano in continuazione. Sul futuro inoltre ha aggiunto di essere ovviamente preoccupato ma anche di essere sicuro che non mancheranno occasioni per dimostrare il suo valore e la sua professionalità. Kashanian ha ammesso nel dettaglio:

“Stavolta c’è un po’ di timore per quel che sarà, ma dopo aver seminato qualcosa si raccoglie sempre. Un po’ di cose ci sono in cantiere, alcune cose le stiamo pensando e immaginando…”

E tra le cose in cantiere potrebbe esserci anche la partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle, infatti, lo stilista ha anche fatto un appello a Milly Carlucci pubblicamente.

L’opinionista fa una tenera confessione privata: “Sogno di diventare padre”

E mentre Bianca Guaccero è già proiettata nel futuro con nuovi progetti, per Jonathan la priorità nel suo immediato futuro è che si avveri un sogno personale, quello di diventare padre.

“Ho capito che non avevo più tempo per rimandare il più grande progetto della vita. Che è diventare padre di due bambini: ho sempre sognato di avere due gemelli.”

ha confessato dopo aver raccontato la preoccupazione per i suoi genitori.