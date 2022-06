Luca Argentero festeggia un grande traguardo per Doc: “Bella soddisfazione” FOTO

L’attore premiato ai Nastri d’Argento 2022 per Doc-Nelle tue mani: “Fantastico gruppo”

Grande festa ieri a Napoli per i Nastri d’Argento 2022 dedicati alle grandi serie italiane. I vincitori si sanno già da qualche giorno. Ma attori e gruppi di lavoro hanno mantenuto un profilo piuttosto basso fino al momento della premiazione vera e propria. Solo oggi, dunque, Luca Argentero ha scritto un post su Instagram, dopo essere andato ieri in presenza a ritirare i premi. Sì, perché l’attore ha vinto sia il premio della categoria miglior attore protagonista per Doc, sia quello per la serie stessa che va ovviamente a tutto il gruppo. Mostrandosi abbracciato sul letto al premio (foto visibile in basso) l’attore scrive:

“Grazie. Che bella soddisfazione per me, per chi ha amato Doc, per Lux Vide, per papà Jan, per il fantastico gruppo di registi, sceneggiatori, colleghi, amici che condividono con me questo premio”.

Luca Argentero e la dolcissima dedica per la moglie: “Da tre anni mi vedi impazzire”

Oltre ad aver ringraziato tutto il gruppo che da anni lavora al grande successo di Doc-Nelle tue mani l’attore ha citato anche la moglie Cristina Marino nel post. In particolare ha scritto:

“Questo è per te amore mio, che da tre anni mi vedi impazzire a far memoria fino a mezzanotte”.

Già, perché l’impegno di questa fortunata serie tv di Rai1 è molto più grosso di quello che i telespettatori vedono poi in onda a lavori finiti. Tra argomenti delicati, malattie e rapporti umani in perenne e precario equilibrio, il dottor Andrea Fanti regge con quasi magica perfezione le redini di tutta la squadra. Alle sue parole, sotto al post, la moglie dell’attore ha risposto: “Studi fino a mezzanotte ma riesci comunque a farci sentire molto amate. Che orgoglio papi”.

Non solo Doc-Nelle tue mani: le altre serie Rai premiate

Tutta la squadra di Doc ha festeggiato il premio e tanti sono stati i commenti del cast sotto il post dell’attore. Tra loro Sara Lazzaro, Beatrice Grannò e Silvia Mazzieri. Ma Luca Argentero e la serie da lui guidata non sono stati gli unici premiati di casa Rai. Tanti altri attori e tante altre serie di Rai1 hanno trionfato ai Nastri d’Argento, tra cui I Bastardi di Pizzofalcone come miglior serie poliziesca e Maria Chiara Giannetta come miglior attrice protagonista per Blanca.