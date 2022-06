Doc, i primi giorni da mamma di Silvia Mazzieri: “Non scorderò mai…”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 11, 2022 , in Personaggi Tv

Silvia Mazzieri è diventata mamma: “Non scorderò l’odore buonissimo di Greta”

La notizia della gravidanza dell’attrice di Doc-Nelle tue mani, ufficializzata alcuni mesi fa, era stata accolta con grande gioia dai fan. A condividere con lei l’emozione del momento c’era il fidanzato Yari Gugliucci, anche lui attore. Emozione che è letteralmente esplosa da pochi giorni, ovvero da quando Silvia ha dato alla luce la sua piccola Greta. Tramite alcune dichiarazioni riportate da Di Più Tv scopriamo qualche dettaglio sul parto nonostante la grande riservatezza della coppia. La Mazzieri ha fatto un parto naturale che racconta come un momento tanto magico quanto tranquillo, per fortuna. Poi Silvia rivela che c’è una cosa che non dimenticherà mai. E spiega:

“Il profumo di Greta. Quell’odore buonissimo, per certi versi indescrivibile, che hanno i bambini appena nati. Ma anche il suo primo bagnetto. Amo osservare Greta tutti i momenti”.

L’attrice di Doc-Nelle tue mani parla dell’addio alla serie: “Mi resterà per sempre nel cuore”

Nella fortunata serie tv di Rai1 il personaggio di Alba Patrizi è stato tra quelli più amati, soprattutto per la sua storia d’amore con Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon). I due nella seconda stagione hanno attraversato una crisi, dovuta anche al Covid e, infine, Alba è morta. Una scena straziante e magistrale che ha fatto versare fiumi di lacrime al pubblico. “Una scena che non dimenticherò mai” ammette Silvia Mazzieri che adesso dovrà dedicarsi a nuovi progetti. Ma Doc per l’attrice è doppiamente importante: oltre alle soddisfazioni professionali è su quel set che ha scoperto di essere incinta. A tal proposito Silvia dice:

“Per questo Doc resterà per sempre nel mio cuore”.

Silvia Mazzieri e la differenza d’età con il fidanzato: “Non è mai stata un problema”

Infine, sempre su Di Più Tv, si parla della storia d’amore dell’attrice con Yari Gugliucci. Tra i due c’è una differenza d’età di ben 18 anni.

“Non è mai stato un problema”

racconta Silvia. Anzi, per l’attrice questa differenza è un modo per attingere dalle esperienze del compagno e dalla sua saggezza. I due, inoltre, condividono gli stessi valori, l’amore per lo stesso lavoro e, soprattutto, la priorità verso la famiglia.