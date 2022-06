Edoardo Tavassi rompe il silenzio dopo il ritiro: cosa ha detto dietro le quinte

Isola dei Famosi: il naufrago dopo il ritiro si sfoga nel dietro le quinte

E’ terminata anche quest’ultima puntata del daytime del reality show. Ed in questa circostanza è stato mandato in onda un fuori onda di Edoardo Tavassi, il quale ha ovviamente parlato del suo ritiro dopo essersi fatto molto male al ginocchio:

“Io oggi mi sento vincitore per tutto il bello che ho visto…Gli amici e tutte le persone con cui ho condiviso questa bellissima esperienza…”

Ovviamente il fratello di Guendalina Tavassi non ha potuto nascondere le lacrime di dispiacere per essere stato costretto a dire addio a questa incredibile avventura ad una sola settimana dalla grande finale.

Edoardo Tavassi in lacrime dopo essersi ritirato: “Ho visto negli occhi degli altri naufraghi il bene che mi vogliono”

Successivamente il naufrago grande protagonista di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che purtroppo proprio alla fine è stato costretto a tornarsene in Italia, non ha nascosto di essersi davvero commosso per tutto l’affetto ricevuto dagli altri naufraghi nel momento in cui purtroppo hanno saputo la brutta notizia: “Oggi proprio negli occhi ho visto tutto il bene che loro vogliono a me…” Ed in effetti purtroppo il suo ritiro è piombato come un fulmine a ciel sereno un po’ per tutti, telespettatori compresi. Difatti il reality ha perso il vero protagonista, come ha rivelato la stessa Vladimir Luxuria ieri sera in puntata: “Sei stato fondamentale nell’Isola. Ne esci in piedi da questa edizione…”

L’Isola, il naufrago non lo nasconde: “Un pezzo di cuore rimarrà sempre qua”

Edoardo Tavassi, la cui sorella è andata su tutte le furie ieri sera su instagram, ha poi concluso questo suo sfogo nella puntata appena andata in onda del daytime del reality show adventure asserendo di essere ovviamente felice di poter riabbracciare i suoi affetti più cari, aggiungendo però di essere allo stesso tempo triste perchè sicuro che un pezzo del suo cuore rimarrà per sempre a Cayo Cochinos: “Adesso si torna dai cari, però devo ammettere che un pezzo di cuore rimarrà per sempre qua…” E questo momento ha commosso molto i numerosi spettatori a casa, che su twitter hanno già dichiarato che senza di lui questa finale non ha senso.