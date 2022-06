Edoardo Tavassi: “Ha sofferto per Diana Del Bufalo” bomba di Novella 2000

Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 1, 2022 , in Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, il naufrago ha avuto una storia con Diana Del Bufalo: il retroscena

Sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 Armando Sanchez ha dedicato un lungo articolo ad Edoardo Tavassi. Difatti il giornalista ha scavato un po’ sul suo passato dando qualche informazione in più ai lettori. In questa occasione ha anche rivelato che circa due anni fa il fratello di Guendalina Tavassi ha avuto una lunga storia d’amore con la popolare e simpatica attrice. Non è dato sapere il motivo della rottura, ma pare che il simpatico concorrente abbia sofferto molto:

“Per Diana ha sofferto molto…La loro storia è durata solo qualche mese, ma dicono sia stata molto intensa…”

Edoardo Tavassi e la sua passata storia con la popolare attrice: parla il giornalista

Successivamente Armando Sanchez, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha anche rivelato che nessuno ha mai capito il motivo reale della rottura tra Diana Del Bufalo e il naufrago de L’Isola dei Famosi, che ha perso le staffe per la ricompensa ricevuta dopo il suo sacrificio: “In tanti non si spiegano come mai siano arrivati alla rottura…” Il giornalista ha poi fatto presente che dopo pochi giorni dalla rottura l’attrice ha pubblicato un curioso post su instagram, che ha lasciato diversi dubbi:

“Per me lui è stato come un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione…”

Parole che secondo Armando Sanchez potrebbero far pensare a un futuro di nuovo insieme, magari dopo la fine del reality adventure condotto da Ilary Blasi: “Le loro anime e i loro corpi si potrebbero ricongiungere…”

L’Isola dei Famosi: ecco cosa fa nella vita il simpatico naufrago

In tanti ovviamente si sono anche chiesti cosa faccia nella vita Edoardo Tavassi. A tal proposto ha fatto chiarezza Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. Difatti il giornalista è venuto a conoscenza che il naufrago dell’Isola dei Famosi è un influencer che promuove diversi brand sui social ed è anche doppiatore e video maker. Sanchez ha anche fatto notare che proprio il ragazzo pare essere uno dei favoriti per la vittoria di quest’ultima edizione del reality show: “E’ molto amato dal pubblico a casa per la verve ed il carattere espansivo…”