Edoardo Tavassi annienta Nick Luciani: “Finalmente ti ho smascherato”

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi non ha pietà del naufrago: l’affondo in diretta

E’ da poco iniziata una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E dopo l’approdo a Cayo Cochinos delle due piratesse c’è stato un furioso scontro tra il fratello di Guendalina Tavassi e Nick Luciani. Difatti il primo ha puntato il dito senza troppi convenevoli nei confronti di quest’ultimo, non facendo mistero che è stato la sua più grande delusione, arrivando addirittura a dargli del doppiogiochista:

“Davanti ha sempre detto una cosa e poi dietro ho scoperto che parlava alle spalle…Adesso ho smascherato anche lui…”

L’uomo ha poi rivelato di essersi inoltre accorto di aver fatto il finto amico di Nicolas Vaporidis.

Nick Luciani nel mirino del naufrago: “Ha cercato di mettere in difficoltà me ed Estefania”

Edoardo Tavassi è però un vero e proprio fiume in piena contro il popolare naufrago de L’Isola dei Famosi, che è finito al centro delle polemiche. Difatti il fratello di Guendalina stasera ha anche colto la palla al balzo per rivelare che la scorsa notte il compagno d’avventura ha rischiato di far spegnere il fuoco solo per dare la colpa a lui e alla modella argentina:

“Ha rischiato di far spegnere il fuoco pur di far ricadere la colpa su di me su Estefania…Qua Ilary c’è gente che gioca sporco…”

Il leader dei Cugini di Campagna ha comunque rigettato al mittente tali accuse, asserendo di non aver mai agito per male né fatto strategie. Difatti secondo l’uomo tutti gli sono andati contro solo ed esclusivamente perchè ha familiarizzato con Lory Del Santo.

Nicolas Vaporidis affonda il naufrago: “Potevi continuare a stare zitto”

Ha poi preso la parola anche il popolare attore romano, che non ha certo speso parole al miele nei confronti di Nick Luciani. Difatti il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha nascosto di essere davvero deluso da quest’ultimo:

“E’ stato in silenzio per tutto il tempo e adesso non fa altro che parlare…Era meglio quando stava zitto…E’ incapace a chiedere scusa…Vuole mettere solo in difficoltà gli altri…”

E anche stavolta il cantante si è difeso con le unghie e con i denti: “Non è così come ha detto lui…”