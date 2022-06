Elisabetta Gregoraci, grave perdita nel suo passato: “Lacerante e devastante”

La showgirl ricorda la mamma scomparsa: “Si è ammalata quando ero un’adolescente”

Ha concesso una lunga intervista al magazine Gente, Elisabetta Gregoraci in occasione del suo nuovo impegno con Battivi Live, la cui nuova edizione sarà trasmessa quest’estate da Italia1. La showgirl ed ex gieffina non ha parlato solo del suo lavoro ma si è raccontata a 360° gradi anche su fede, valori e famiglia. E proprio parlando della sua famiglia ha voluto ricordare uno dei periodi più difficili della sua vita, la morte della mamma a soli 54 anni a causa di un tumore. La Gregoraci ha ricordato:

“Mamma si è ammalata di tumore quando ero un adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni…Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare.”

Elisabetta Gregoraci e la perdita della madre: “Ad affrontare il lutto mi ha aiutata la fede”

Durante l’intervista al settimanale suddetto, la showgirl ha confessato che sua madre nei momenti più difficili e duri della malattia si è molto avvicinata alla fede, fede che ha aiutato anche lei. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso:

“L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo.”

La showgirl, inoltre, ha aggiunto che una delle frasi che spesso le ripeteva la madre era, appunto, quella di far del bene e lei ha sempre cercato di metterla in pratica per esempio istituendo una raccolta fondi per acquistare dei macchinari per i bambini malati dell’ospedale Umberto I di Roma.

Battiti Live e non solo: tutti i prossimi progetti televisivi della showgirl

Elisabetta Gregoraci ha concluso l’intervista svelando i suoi prossimi progetti lavorativi è in pole verso Rai2 per lei questa sarà un’estate di lavoro: “Sarò in onda con Battiti Live, lo show musicale in onda su Italia1 che conduco da sei anni. E poi ci sono altri progetti che bollono in pentola ma è presto per parlarne.” Infine, la showgirl ha anche aggiunto che trascorrerà qualche giorno di vacanza con il figlio Nathan al quale trasmette i valori e i principi che sua madre ha trasmesso a lei.