Elisabetta Gregoraci verso Rai2: è in pole per fare la concorrente a…

La conduttrice pronta per la nuova avventura: in autunno approderà su Rai2

Elisabetta Gregoraci è pronta a riapparire anche sugli schermi Rai. La conduttrice calabrese, che in queste settimane sarà il volto di Battiti live estate sulle reti Mediaset, sempre in coppia con Alan Palmieri, avrebbe un impegno già in programma per l’autunno. Secondo quanto riportato da Dagospia la ex moglie di Flavio Briatore sarà nel cast del nuovo programma di Mara Maionchi, Chi si spoglia vince, format basato su The All New Monty: Who Bares Win, nato in Inghilterra. Nonostante le premesse che appaiono piccanti, lo scopo del programma è assolutamente di primaria importanza: sensibilizzare gli spettatori riguardo alla prevenzione medica. La soubrette calabrese conosce bene quanto sia fondamentale questo aspetto, vista anche la prematura scomparsa della madre a causa di una malattia negli anni passati. Nel cast di questa nuova idea destinata a Rai2 oltre a Elisabetta Gregoraci, ci saranno anche altri volti noti dello spettacolo, per un totale di 16 vip.

Elisabetta Gregoraci nel cast di Chi si spoglia vince: in arrivo gli altri concorrenti

Dopo la bomba di Dagospia che ha rivelato come il nome della ex concorrente del GF Vip sia tra quelli certi per il nuovo programma Chi si spoglia vince, sono in arrivo altre indicazioni. Nei prossimi giorni infatti si saprà chi saranno gli sfidanti di Elisabetta Gregoraci nella novità di Rai2. Tanti altri vip sono pronti a sfidare la conduttrice di Soverato, che dunque pare essere con l’agenda carica di impegni anche dopo il consueto appuntamento musicale al timone di Battiti Live estate con il collega Alan Palmieri.

Elisabetta Gregoraci e la scomparsa della mamma: “E’ stata la prova più difficile”

Sensibilizzare gli spettatori di Rai2 e ricordare loro quanto sia importante la prevenzione sarà un compito naturale per Elisabetta Gregoraci. Come giusto che sia la presentatrice ed ex moglie di Briatore non ha mai oltrepassato la scomparsa della mamma, della quale è tornata a parlare di recente, ammettendo come sia stato l’ostacolo più grande che ha incontrato nella vita: “E’ stata la prova più difficile, c’è stato un periodo in cui ero arrabbiata con la vita” – ha raccontato la ex gieffina – .