Elisabetta Gregoraci torna sul suo dramma: “Quando è morta mia mamma…”

La conduttrice ricorda il doloroso addio alla mamma: “Sono stata arrabbiata con la vita”

Tutti la conoscono come Elisabetta Gregoraci, ma dietro il personaggio c’è un cuore enorme. La bellissima conduttrice e showgirl originaria di Soverato, nel corso di una bella intervista concessa al magazine Grazia si è raccontata a cuore aperto, svelando sogni, desideri e dolori di una vita che ha saputo darle tanto, ma allo stesso tempo toglierle presto dei punti di riferimento. La ex concorrente del GF Vip ha infatti perso la mamma diversi anni fa e parlando alla rivista ha deciso di riaprire una ferita mai chiusa e che non si può rimarginare:

La prova più difficile per me è stata accettare che la vita della mia mamma finisse e lasciarla andare. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita e mi hanno aiutato la fede e mio figlio Nathan

le parole della presentatrice ed ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci riapre il cassetto dei sogni: “Volevo condurre”

Oggi è una donna fortemente in carriera, forte, decisa, con dei sogni realizzati. E tra i più grandi desideri di Elisabetta Gregoraci c’era quello di fare tv, di condurre uno dei programmi musicali più amati della tv italiana: “Sono una donna matura, realizzata, felice, con un figlio stupendo. Da piccola guardavo Festivalbar e sognavo di presentarlo” – ha raccontato l’ex concorrente del GF Vip che come prime esibizioni sfruttava le spazzole davanti allo specchio come i più grandi dei sognatori – . Una carriera poi arrivata, ma papà avrebbe preferito una Elisabetta con un ruolo differente: “Mi avrebbe voluto dottoressa” – ha spiegato EliGreg a Grazia – .

Il desiderio della presentatrice: “Mi auguro che mio figlio…”

L’amore più grande della vita Elisabetta Gregoraci non lo ha provato per nessun maschio che non sia suo figlio Nathan. Nel corso dell’intervista a Grazia la presentatrice ha svelato uno dei suoi desideri per il futuro del ragazzino nato dall’amore con Flavio Briatore: “Nathan è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli «Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome». Per veder crescere il figlio ci sarà tempo, intanto per l’ex gieffina è pronta la nuova avventura sul piccolo schermo a partire dai primi di luglio.