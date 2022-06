Estate in diretta, Alba Parietti pentita della chirurgia estetica: “Un errore”

Alba Parietti e quell’errore del passato che la fa soffrire: “Se tornassi indietro non li vorrei più”

E’ iniziata un’altra settimana di Estate in diretta che oggi ha toccato tantissimi argomenti. E tra questi c’è anche quello della chirurgia estetica. Come punto di partenza si sono prese alcune parole del Papa che invitava a guardarsi più nell’anima che nell’aspetto. Tra gli ospiti presenti c’era anche Alba Parietti che non ha mai negato di essersi rifatta seno e bocca. Oggi però ha ammesso: “Se tornassi indietro non li vorrei più”. A detta di Alba i ritocchi effettuati circa trent’anni fa mal si adattano alla sua figura di oggi così sicura di sé.

“Tutti vogliono piacersi e a volte è un aiuto. Nel mio caso è stato un errore”

ha spiegato la showgirl.

L’ospite di Estate in diretta lancia un importante messaggio: “La chirurgia estetica è anche pericolosa”

A differenza di quello che si possa pensare Alba Parietti non è cecamente dalla parte della chirurgia estetica nonostante lei stessa si sia sottoposta a degli interventi. Anzi, Alba ha dato ragione al Papa ed ha riportato il focus dal punto di vista più serio rispetto a molti altri ospiti in studio. In particolare la showgirl ha spiegato che sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica non è qualcosa che va preso alla leggera. Ci sono infatti persone che si sottopongono ad interventi pur non avendone bisogno. L’ideale, forse, sarebbe quello di affidarsi ad uno psicologo prima di procedere.

“La chirurgia estetica è anche pericolosa”

ha concluso la Parietti.

Perché la showgirl ha messo le foto senza trucco? La verità a Estate in diretta

Dopo aver avuto un amaro sfogo Alba Parietti ha raccontato un accadimento molto interessante. Recentemente, infatti, la showgirl si è mostrata sui social in alcune foto senza trucco e soprattutto senza filtri. Roberta Capua ha chiesto alla sua ospite il perché e Alba ha tirato in ballo il fidanzato. Quest’ultimo le ha consigliato di provare a mostrarsi più al naturale, certo che il pubblico avrebbe apprezzato quanto lui. Ebbene, così è stato. La Parietti ha ricevuto complimenti da parte dei fan.