Estate in diretta, nel cast una vecchia conoscenza di Roberta Capua: chi è

Roberta Capua pronta per la nuova edizione del programma estivo: nel cast arriva Marcello Cirillo

La conduttrice campana ed il giornalista Gianluca Semprini sono pronti per dare il via oggi pomeriggio, lunedì 6 giugno, alla nuova edizione di Estate in diretta, contenitore di Rai1 che prenderà il posto nella bella stagione de La vita in diretta di Alberto Matano. Le novità sono molte ed una in particolare prevede l’ingresso del cast fisso di una vecchia conoscenza della Capua. Stiamo parlando di Marcello Cirillo cantante, musicista e volto noto della pubblico Rai che per diverse edizioni è stato tra i conduttori de I Fatti Vostri. Tuttavia il musicista ed la conduttrice hanno già lavorato insieme infatti sul finire degli anni ’90 i due con Tiberio Timperi e Adriana Volpe sono stati al timone di UnoMattina e Mezzogiorno in famiglia su Rai2.

Estate in diretta, al via oggi la nuova edizione: Marcello Cirillo affianca i conduttori

Ad annunciare e rivelare qualche dettaglio sul nuovo ingresso del cantante e musicista nel cast del programma estivo di Rai1 è stato il sito di DavideMaggio.it. Dal sito, infatti, si apprende che il musicista sarà una presenza fissa accompagnato dal pianoforte per far si che la trasmissione, oltre alla pagine dedicata alla cronaca, abbia anche dei momenti più leggeri e spensierati consoni per la bella stagione. Il cantante, quindi, contribuirà a far compagnia ai telespettatori di Rai1 con le sue esibizioni canore affiancando i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ad annunciare il suo ingresso per prima è stata proprio la conduttrice ospite da Alberto Matano mentre il cantante lo ha annunciato su Instagram lanciando il suo spettacolo Hit Parade Tour:

“Dimostratemi il vostro affetto seguendoci tutti i giorni!”

Nuova edizione del programma estivo di Rai1: anticipazioni e orario

Roberta Capua e Gianluca Semprini affiancati dal musicista sono pronti per questo loro seconda edizione di Estate in diretta. A differenza dell’anno scorso andrà in onda in un nuovo orario dalle 17.20 fino alle 18.45. Il programma affronterà temi di cronaca e attualità ma anche più leggeri e divertenti, verrà raccontata inoltre l’estate degli italiani e la loro ripartenza dopo i due anni difficili dovuti alla pandemia. E poi la conduttrice ha ammesso di recente di avere un asso nella manica.