Roberta Capua ha un asso nella manica: “Ad Estate in diretta puntiamo tutto…”

Estate in diretta, la conduttrice svela il loro segreto: “Racconteremo la ripartenza”

Squadra che vince non si cambia ed infatti dopo il successo dell’anno scorso, Roberta Capua e Gianluca Semprini torneranno al loro posto al timone della nuova edizione di Estate in diretta. E la conduttrice, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, si è detta pronta e carica per questo nuovo inizio rivelando che lei ed il collega hanno un asso nella manica.

“Punteremo come sempre su cronaca e attualità, ma il nostro principale obbiettivo è raccontare un’estate che rappresenti la ripartenza dopo la pandemia. Vogliamo fare un programma allegro, colorato, che sappia tenere compagnia alle persone che non si sposteranno”

ha svelato la conduttrice aggiungendo che il loro obbiettivo è anche quello di far compagnia a tutti coloro che per un motivo o un altro non andranno in vacanza.

Roberta Capua svela il rapporto con Gianluca Semprini: “Bella intesa diventata amicizia”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale su citato, la conduttrice di Estate in diretta si è sbilanciata anche sul rapporto con il collega con il quale sarà al timone del programma. La Capua ha ammesso:

“Con lui è scattata subito una bella intesa professionale che con il tempo è diventata anche una bella amicizia. E questo, ne sono certa, ci aiuterà a condurre ancora meglio la nostra trasmissione.”

Insomma professionalità, leggerezza, informazione ed anche un bel feeling tra i conduttori sono gli ingredienti su cui punta la conduttrice per bissare, si spera, il successo della scorsa edizione.

La conduttrice ammette: “In onda fino al 9 settembre, sarà un’estate di lavoro”

Roberta Capua e Gianluca Semprini saranno al timone di Estate in diretta da domani, lunedì 6 giugno, fino al 9 settembre dalle 17.20 fino alle 18.40 circa. Il risvolto della medaglia per la conduttrice è che per tutta l’estate sarà lontana dalla famiglia, il marito Stefano Cassoli ed il figlio Leonardo. “Andremo in onda fino a settembre tutte le settimane, quindi per me sarà un’estate di lavoro. Mio figlio andrà in vacanza con mio marito ed io li raggiungerò nei fine settimana. Ma va bene così.” ha ammesso la conduttrice che di recente ha fatto una confessione amara.