Estate in diretta, confessione inattesa di Semprini: “Mi vergogno quando…”

Il conduttore del programma di Rai1 imbarazzato dai complimenti: “Mi vergogno sempre un po’”

Oggi inizia la seconda settimana di Estate in diretta, la versione estiva dello storico programma di Rai1 che da anni riempie il pomeriggio di Rai1. Per la serie squadra che vince non si cambia sono stati riconfermati i conduttori della scorsa edizione: Gianluca Semprini e Roberta Capua. Il giornalista, a dire il vero, è già giunto alla terza edizione. Semprini si è raccontato in un’intervista sul RadiocorriereTv in cui ha fatto una confessione inattesa:

“Mi vergogno sempre un po’ quando mi fanno i complimenti anche se mia moglie mi dice che mi esce la ruota del pavone. Lei mi mette sempre con i piedi per terra”.

Il presentatore dice di aver scoperto grazie al contenitore estivo di Rai1 un lato televisivo di sè che non conosceva, più leggero e scanzonato.

Gianluca Semprini parla del rapporto con Roberta Capua: “Ci vogliamo bene e ci rispettiamo”

Uno degli ingredienti del successo di Estate in diretta è sicuramente l’affiatamento tra i due conduttori a proposito del quale Semprini dice:

“Roberta e io siamo due persone diverse, che si vogliono bene, che in onda si rispettano molto e che riescono a trovare i punti di forza dell’altro valorizzandolo”.

Secondo il giornalista è stata riconosciuta a entrambi la capacità di raccontare le cose belle e brutte che accadono con il tono giusto. Il pubblico vuole essere informato sui fatti di cronaca ma vuole anche svago e leggerezza. Biosogna trovare il giusto mix e capire in che direzione sta andando l’estate.

Come sarà l’estate del giornalista di Rai1? “Mi sono ripromesso di fare il pendolare”

Ma come sarà l’estate di Gianluca Semprini? Come farà a conciliare il lavoro con le esigenze della sua famiglia. Risponde il giornalista al RadiocorriereTv: “Farò avanti-indietro da Roma con il treno. Ho quattro figli ai quali sono molto legato, voglio godermeli”. Anche Roberta Capua (che ha ritrovato una vecchia conoscenza a Estate in diretta) farà la pendolare con Bologna nel fine settimana dove vivono il marito e il figlio. Ma durante la settimana i due conduttori continueranno ad allietare i pomeriggi del pubblico di Rai1 dalle 17 circa alle 18:45!