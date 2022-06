Interrotto Estate in diretta: Semprini-Capua costretti a chiudere prima

Roberta Capua e Gianluca Semprini finiscono la puntata in anticipo: ecco il motivo

E’ stata una puntata ridotta quella condotta oggi dai due conduttori di Rai1. Infatti Estate in diretta si è concluso con netto anticipo, precisamente alle 18:15, a sorpresa. Il motivo è presto svelato: subito dopo è iniziato, sempre in diretta, The beauty of Family – Festival delle Famiglie, condotto da Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, con ospiti Il Volo, e con la presenza importante di Papa Francesco. Una piccola parte della puntata, precisamente quella finale, è stata proprio dedicata alla presentazione dell’evento che Roberta ha definito di portata “globale”. In chiusura, prima di dare la linea ad Amadeus e Giovanna Civitillo, la Capua ha detto:

“Non vediamo l’ora di ascoltare le parole di Papa Francesco”.

Puntata ridotta di Estate in diretta: di cosa si è parlato oggi su Rai1

Nonostante la puntata chiusa in anticipo Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno avuto comunque modo di informare i telespettatori di Rai1 sui fatti più importanti. In pratica è saltata la lunga parte solitamente dedicata più ad argomenti leggeri e all’intrattenimento. Grande attenzione invece alla cronaca e all’attualità. In particolare i due conduttori hanno seguito i funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di Mascalucia (in provincia di Catania) uccisa dalla mamma. I funerali si sono svolti oggi nella Cattedrale di Catania, come ha spiegato la conduttrice sconvolta da una notizia.

Grande successo per Gianluca Semprini e Roberta Capua: promossi dagli ascolti

Dopo la trionfante scorsa edizione i due conduttori di Estate in diretta sono stati riconfermati sulla scia del vecchio motto sempre attuale: squadra che vince non si cambia. Ed infatti anche quest’anno la scelta della Rai si è rivelata quanto mai efficace. Gli ascolti confermano il gradimento del pubblico, complice anche l’assenza della concorrenza (vista la chiusura di Pomeriggio Cinque). A soddisfare il pubblico, oltre ad una conduzione mai invadente o esagerata, è sicuramente anche l’intesa amichevole tra Roberta e Gianluca, diventati ormai grandi amici anche al di fuori delle telecamere. Intanto oggi i due conduttori hanno dovuto chiudere la puntata in anticipo per lasciare spazio a The beauty of Family – Festival delle Famiglie.