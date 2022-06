Estate in diretta, Roberta Capua sconvolta da una notizia: “Agghiacciante”

Roberta Capua provata dalle ultime notizie su Elena Del Pozzo: difficoltà durante la puntata

Anche oggi, come ormai accade dal giorno del terribile delitto, i conduttori di Estate in diretta hanno riservato uno spazio, in apertura di puntata, alle ultime novità. E purtroppo quelle che arrivano sono sempre peggio e mettono a dura prova chiunque. Per quanto riguarda la Capua, anch’essa mamma, oggi non ha potuto nascondere alcuni attimi di difficoltà. Il primo è stato quando Gianluca Semprini ha riportato alcune parole espresse dal giudice sulla madre della piccola e sull’orrenda modalità dell’omicidio. Roberta ha cambiato respiro ed ha avuto come i brividi. La seconda volta è stata quando la conduttrice doveva dare la linea all’inviato. Queste le sue parole:

“La bambina è stata condotta in quel posto fingendo di andare a giocare, una cosa agghiacciante”.

La conduttrice di Estate in diretta spiega: “Alla base del delitto ci sarebbe la gelosia”

Durante la nuova puntata del programma di Rai1 è stata fatta una ricostruzione molto dettagliata e approfondita del tragico evento. Come sta emergendo con sempre più forza dagli interrogatori e dalle indagini degli inquirenti di Catania la nuova relazione del papà della piccola Elena potrebbe aver infastidito non poco la madre della bambina. In particolare Roberta Capua ha spiegato che una delle paure di Martina Patti potrebbe essere stata quella che Elena andasse a stare in un’altra famiglia. Poi ha aggiunto:

“Alla base del delitto ci sarebbe la gelosia, un senso del possesso incontrollabile”.

I conduttori di Estate in diretta assicurano: “Domani cercheremo di salutare Elena Del Pozzo con rispetto”

Prima di cambiare argomento, e iniziare l’intervista con Ivana Spagna, i due conduttori si sono interrogati a lungo. Possibile che nessuno avesse intuito i problemi di Martina? Su questa e su molte altre domande proveranno a fare luce le forze dell’ordine e le indagini che proseguono senza sosta. Intanto domani alle ore 17:00 ci saranno i funerali della bambina alla Cattedrale di Catania, come ha ricordato Gianluca Semprini e l’inviato Giuseppe Di Tommaso. Quest’ultimo ha spiegato che i parenti hanno chiesto rispetto per il funerale. E a tal proposito il conduttore ha assicurato: