Estate in diretta, momento toccante per Roberta Capua: “Voglio ricordare…”

Roberta Capua ricorda Fabrizio Frizzi: “Un pensiero va sempre a lui”

E’ stato un finale toccante quello avvenuto nell’ultima parte di Estate in diretta dedicato all’intervista a Natasha Stefanenko. Prima di iniziare a chiacchierare con la showgirl la conduttrice ha mandato un omaggio alla sua carriera. E tra le varie esperienze fatte si è visto anche un momento con Fabrizio Frizzi. Così, una volta rientrate in studio, Roberta ha detto alla sua ospite:

“Abbiamo visto Fabrizio all’inizio. Fammelo ricordare, un pensiero va sempre a lui”.

Subito dopo è iniziata l’intervista, partendo dai social di Natasha. Attraverso alcune immagini della sua vita la conduttrice ha ripercorso i momenti della sua ospite, tra vita personale e carriera. Natasha ha parlato del rapporto speciale con il suo papà del quale quando era piccola era innamorata. Da piccola era molto maschiaccio e fin da subito il padre le ha insegnato a difendersi da sola.

L’ospite di Estate in diretta racconta la sua infanzia in Russia: “Nata in una città segreta”

Oltre all’amore immenso per il proprio padre Natasha Stefanenko ha raccontato la sua infanzia e che tipo di bambina fosse. Nata e cresciuta in Russia Natasha ha ricordi di un’infanzia felice con lei e la sua famiglia che stavano bene. I familiari lavoravano nella fabbrica di uranio. Proprio sulla sua infanzia la showgirl ha raccontato un curioso retroscena:

“Sono nata in una città particolare, segreta, che non esisteva nella carta geografia. Una città nel nord della Russia, in mezzo alle montagne”.

Questa città era chiusa ed era possibile entrare solo se residenti. C’era il filo spinato, l’allarme ed era molto controllata. Ogni abitante aveva un pass ma nonostante questo Natasha ha vissuto bene.

Roberta Capua sorprende la showgirl: il marito irrompe in diretta

Dopo aver parlato di un momento duro la conduttrice ha puntato sulla leggerezza con la sua ospite. Come molti sanno Natasha Stefanenko in Italia non ha trovato solo lavoro ma anche l’amore. Sposata dal ’95 con Luca Sabbioni ecco che l’uomo è comparso ad Estate in diretta in collegamento. Inoltre in studio è entrata anche la figlia della coppia, Sasha, e le due donne hanno rivelato di combinarne di tutti i colori al povero Luca!