Roberta Capua: “Momento duro”, è successo durante Estate in diretta

Estate in diretta, Roberta Capua l’ha rivelato solo ora: “Ho chiesto agli autori cinque minuti”

Lunedì 6 giugno la conduttrice campana ed il giornalista Gianluca Semprini sono ritornati in onda per il secondo anno consecutivo al timone di Estate in diretta. E la conduttrice per l’occasione ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in cui ha rivelato per la prima volta che nella scorsa edizione ha dovuto affrontare un momento molto difficile che l’ha costretta a prendersi una pausa.

“È dura, a volte la cronaca lascia senza fiato”

ha premesso la Capua che poi ha aggiunto che quando ha intervistato la madre di Luana D’Orazio (la giovane operai morta stritolata da un orditoio) non ha retto alla commozione:

“Ho chiesto agli autori di darmi cinque minuti. Il dolore come madre era troppo forte. Per fortuna con me c’era Gianluca Semprini.”

Roberta Capua torna a parlare dello stop dalla tv: “Eventi giusti al momento giusto”

Durante l’intervista la conduttrice ha rivelato di aver un ottimo rapporto con il collega Gianluca Semprini, che i due sono complementari e che a Estate in diretta si completano a vicenda. Inoltre è tornata a parlare anche del suo stop forzato dalla tv avvenuto alcuni anni fa. La conduttrice ha rivelato:

“Facevo Buona Domenica e un giorno ho scoperto di non essere stata riconfermata con l’intero cast per la stagione successiva. Fatalità quell’anno ho conosciuto Stefano e poco dopo sono rimasta incinta. Insomma, tutto è andato a posto c’è stata una concatenazione di eventi giusti al momento giusto.”

La conduttrice infatti per anni si è dedicata al figlio Leonardo, poi quando il piccolo è cresciuto, adesso è un adolescente, è approdata su La7 con vari programmi di cucina come L’ingrediente perfetto fino al ritorno accolto con favore da critica e ascolti nel programma estivo di Rai1.

Estate in diretta parte con ottimi ascolti: battuta Barbara D’Urso

E al di là della intervista il programma di attualità, cronaca e informazione di Rai1 è partito con ottimi ascolti tanto da battere Pomeriggio5 della conduttrice campana. Di recente nel salotto di Roberta Capua e Gianluca Semprini tra i vari sono stati ospiti Roby Facchinetti e Francesca Manzini che ha fatto una toccante confessione.