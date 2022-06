Ivana Spagna ricorda un momento doloroso a Estate in diretta: “Eravamo poveri”

La cantante racconta la sua infanzia a Estate in diretta: “Noi eravamo una famiglia più che umile”

Nuova puntata del programma estivo del pomeriggio settimanale di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini alle 17:20 circa. Oggi, nella seconda parte dedicata alla leggerezza, i due conduttori hanno accolto Ivana Spagna come ospite. La cantante si è raccontata in una lunga e intima intervista con Roberta Capua svelando tante parti di sé, della sua vita e della sua carriera. In particolare Ivana ha parlato della sua famiglia e del supporto costante che i suoi genitori le hanno dato nella passione per la musica. Legatissima ai suoi, con i quali condivideva l’amore per il canto, la cantante ha detto:

“Noi eravamo una famiglia più che umile, povera. Però oltre la musica ci ha tenuto uniti l’amore. Era una cosa pazzesca, una cosa che mi ha penalizzato nella mia vita sentimentale”.

Ivana Spagna e la gavetta: “Non c’erano soldi ma c’era entusiasmo”

Durante l’intervista la cantante ha parlato a lungo della sua carriera e dei sacrifici fatti per arrivare fin dove è arrivata. Ivana ha raccontato che cantavano in cinque in discoteca, tra cui suo fratello, e facevano tutto da soli. E anche lei, nonostante fosse una ragazza, faceva tutto al pari degli altri, tra cui caricarsi materiale pesante.

“Non c’erano soldi ma c’era quest’entusiasmo di cantare dal vivo”

ha detto l’ospite a Estate in diretta aggiungendo che quell’entusiasmo le è rimasto ancora oggi. Ivana ha spiegato che qualsiasi cosa fa è al settimo cielo e ringrazia perché ha potuto fare della sua passione il suo lavoro.

L’ospite presenta a Estate in diretta il suo nuovo progetto e riceve una sorpresa

Alla fine dell’intervista Ivana Spagna ha ricevuto una sorpresa da parte di Valerio Scanu, suo grande amico. I due si sono conosciuti quando lui era piccolo e lei ne aveva già notato l’incredibile potenziale. Poi si sono rincontrati e non si sono separati più e insieme condividono, tra le tante cose, la passione per gli animali. Infine la cantante ha presentato il suo nuovo progetto musicale insieme a Ivan Granatino dal titolo “Napoli Cuba”.