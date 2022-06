Estefania Bernal ha chiarito con Roger Balduino: “Ecco cosa abbiamo deciso”

La naufraga ancora dispiaciuta per l’eliminazione del brasiliano: “Il nostro rapporto era amichevole”

Di recente Estefania Bernal è rimasta senza parole, non appena Roger Balduino ha perso la sfida al televoto. La reazione della modella argentina non ha convinto Vladimir Luxuria, dato che le ha detto di non crederla. Nella pagina ufficiale Facebook del reality show basato sulla sopravvivenza è stata pubblicata una clip in cui la naufraga ha confessato che c’è stato un chiarimento tra lei e il brasiliano:

“Mi è dispiaciuto tanto per lui. Abbiamo fatto pace, il nostro rapporto era amichevole. Poi abbiamo deciso di vedere fuori cosa succede e di non coinvolgere qui i sentimenti”.

Isola, Estefania Bernal l’ha svelato adesso: “Io e Roger Balduino ci siamo chiesti scusa”

Non è passata di certo inosservata la delusione di Estefania Bernal, quando Roger Balduino ha dovuto lasciare Playa Rinnovada per non aver superato una nomination. Quando la naufraga ha detto: “Mi dispiace molto, lo sa che lo voglio un sacco di bene”, non si è fatta attendere la replica di Vladimir Luxuria: “Non ti credo. C’era un modo molto semplice per non soffrire adesso, non nominarlo nell’ultima puntata mia cara”. La modella mentre il brasiliano si trova in ospedale a sua insaputa è tornata a parlare dello stesso: “Si stava dando tantissimo da fare, la capanna l’ha spostata lui”. Mercedesz Henger le ha dato ragione: “Lo so lui fa sempre tutto”. Inoltre quest’ultima quando la sua compagna di gioco le ha detto che di comune accordo lei e il brasiliano hanno deciso di vedere cosa succederà fuori tra di loro, ha aggiunto: “Fuori comunque è una conoscenza diversa, quindi approfondirete. Io ero rimasta alla litigata in diretta”. L’argentina è scesa nel dettaglio, rivelando cosa si sono detti lei e il 30enne con cui ha avuto un acceso confronto nei giorni scorsi: “Io ho chiarito con lui, ci siamo chiesti scusa, io ho ferito lui e lui ha ferito me, almeno il rapporto qua era amichevole non è che non ci parlavamo, lui lo sa che lo voglio un sacco di bene”. La naufraga dopo aver sottolineato che il brasiliano è una brava persona gli ha fatto un rimprovero: “Non è cattivo però forse nella voglia di giocare di arrivare fino alla fine….”. A continuare il discorso ci ha pensato la figlia di Eva Henger: “Si era lasciato prendere la mano. Mi ero affezionata un sacco a lui mi dispiace che non c’è più”.

Pamela Petrarolo preoccupata su Playa Sgamadissima: “Tanta ansia. Sono una fifona”

Intanto Pamela Petrarolo dopo non aver nascosto il suo turbamento per il fatto di dover trascorrere dei giorni in solitaria su Playa Sgamadissima, ha affermato: “Tanta ansia, sono molto preoccupata e agitata, lo potete percepire dalla mia voce però devo farcela, stupirò tutti a casa. Credo che sia un’opportunità per me, per combattere le mie paure, perchè sono una fifona“.

Il naufrago brasiliano invece si trova ancora in ospedale, dopo aver fatto fatica a camminare per essersi infortunato durante una prova ricompensa.