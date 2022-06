Francesca Fialdini lancia l’allarme: “Siamo in una situazione d’emergenza”

La conduttrice di Rai1 interviene in diretta a Unomattin Estate: “Pandemia nella pandemia”

Ampio spazio dedicato ai disturbi alimentari nella puntata di Unomattina che Maria Soave e Massimiliano Ossini hanno condotto oggi, venerdì 24 giugno 2022, come sempre a partire dalle 9.00 circa su Rai1. Nello spazio in questione è intervenuta, tra gli altri, Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi… a ruota libera, ma anche di Fame d’amore, programma trasmesso su Rai3 che racconta proprio le storie di persone affette da questo tipo di problema. Dopo essersi complimentata con la squadra di Unomattina Estate per il modo in cui oggi ha affrontato in diretta questo problema che colpisce ogni anno migliaia di ragazze ma anche ragazzi (si stima che a perdere la vita per problemi come l’anoressia siano circa 4mila persone all’anno), Francesca, intervenuta un collegamento, non ha nascosto: “Lo diciamo da anni, siamo in una situazione d’emergenza. C’è una pandemia cresciuta nell’altra pandemia” sono state le sue parole.

Parlare di queste cose ormai è una necessità, questo problema è sotto gli occhi di tutti

ha asserito inoltre.

“Bisogna aprire gli occhi davanti a questa tematica”, l’appello della conduttrice su Rai1

“Queste tematiche non riguardano solo il vicino di casa o il compagno di banco di nostro figlio, coinvolgono milioni di famiglie, perciò bisogna aprire gli occhi” ha dichiarato successivamente Francesca Fialdini nel collegamento fatto con la trasmissione condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave, che hanno ospitato anche la vicepresidente del Moige, con la quale hanno commentato l’assurdo annuncio circolato in rete alcuni giorni fa, relativo alla ricerca di ragazze anoressiche per un programma tv…

Per noi che facciamo questo mestiere, sottovalutare il fenomeno dei disturbi alimentari sarebbe un grande errore

ha asserito subito dopo la conduttrice di Da noi a ruota libera.

Francesca Fialdini a Unomattina Estate: “Affrontare questo tema è già una conquista”

“Oggi, in qualsiasi forma questo tema viene affrontato, è già una conquista” ha aggiunto infine la conduttrice, la quale ha sottolineato che parlarne è sempre importantissimo perchè oggi più che mai l’opinione pubblica è molto ricettiva a problemi di questo tipo. “Finalmente, viene da dire. Finalmente!” ha poi concluso.