Soave e Ossini choc a Unomattina: “Hanno annunciato una cosa assurda”

Unomattina Estate e l’annuncio choc circolato in rete: “Cercasi ragazze con disturbi alimentari”

Ha creato grande scalpore l’annuncio diffuso nei giorni scorsi nel web, relativo alla ricerca di ragazze con disturbi alimentari, per una proposta di lavoro. A parlare dell’accaduto oggi sono stati Massimiliano Ossini e Maria Soave su Rai1, nell’ultima puntata settimanale del programma estivo del mattino, con alcuni ospiti.

E’ diventato virale in poche ore, è stato qualcosa di assurdo e senza logica. Poi fortunatamente l’annuncio è stato rimosso

ha spiegato Massimiliano, sottolineando la gravità del fatto: “Poteva essere interpretato come istigazione ai disturbi dell’alimentazione perciò ha sollevato tante polemiche”.

“Problemi alimentari in aumento”, le parole di Massimiliano Ossini nel talk a Unomattina

“Purtroppo sono in netto aumento i problemi legati ai disturbi alimentari” ha asserito inoltre il conduttore dell’edizione estiva di Unomattina, mandando in onda anche un articolo di Fanpage, che ha denunciato l’accaduto: “Cercasi ragazze con disturbi alimentari per programma tv, casting choc per giovani anoressiche”.

Sono davvero impressionanti i numeri, sono oltre 3 milioni le persone malate in Italia, dove ogni anno si contano circa 4mila vittime

ha commentato invece Maria Soave, denunciando: “Questo fenomeno va trattato come una vera e propria emergenza. Migliaia di persone ogni anno purtroppo non riescono a vincere la loro battaglia”.

Unomattina Estate: “Pandemia nella pandemia”, le parole drammatiche di Maria Soave

“Ci sono intere famiglie sconvolte da questa pandemia nella pandemia” ha asserito inoltre la giornalista del TG1 (che ieri ha parlato di un episodio drammatico che ha scosso l’Italia e il mondo). Maria ha sottolineato anche: “La pandemia di Covid ha causato un aumento del 40% dei giovani con disturbi alimentari, dobbiamo dirlo”. La parola è quindi passata alla dottoressa Elisabetta Scala, vicepresidente del Moige, che ha definito “agghiacciante” l’annuncio sul casting comparso in rete negli ultimi giorni.

Quello dei disturbi alimentari è un problema enorme non solo per le ragazze ma anche per i ragazzi.

La dottoressa ha infine lamentato come un incentivo del genere, appunto un casting, possa essere pericolosissimo per gli adolescenti affetti da problemi legati all’alimentazione.