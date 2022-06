Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo l’operazione: “Non ho una bella cera”

Francesco Chiofalo: le sue parole poco dopo aver fatto il delicato intervento

Ieri il noto compagno di Drusilla Gucci è stato costretto a fare un delicato intervento all’Ospedale San Camillo di Roma per asportare una massa nera dal setto nasale. Che cosa potrebbe essere? Al momento non è dato saperlo, visto che lo stesso personal trainer e pupo de La pupa e il secchioone show ha rivelato che bisogna attendere l’esito dell’esame istologico, che arriverà tra 30 giorni circa. Comunque sia l’operazione è andata bene, e il ragazzo ha subito voluto rassicurare sul suo stato di salute tutti i suoi numerosi follower su instagram:

“Purtroppo non ho una bella cera…Sto facendo quattro passi per sgranchirmi, l’effetto dell’anestesia è finito. L’intervento è andato bene…”

Il compagno di Drusilla Gucci spiega cos’è successo durante l’intervento: “Sono stato fortunato”

Successivamente Francesco Chiofalo, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche spiegato dettagliatamente cos’è successo durante l’operazione: “Mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso, senza tagli né cuciture…” Il personal trainer, che non ha nascosto tutta la sua preoccupazione prima di affrontare questo delicatissimo intervento, ha poi confessato ai fan di essere comunque stato fortunato perchè sono stati bravi a far uscire questa massa dal naso senza dover fare tagli: “Tra virgolette sono stato fortunato da questo punto di vista…” Il giovane non ha poi fatto mistero che comunque siano andate le cose il suo naso è abbastanza malandato, tanto da continuare ad grondare sangue: “Inutile dire che il naso è distrutto, è enorme e continua ininterrottamente a grondare sangue….”

Francesco Chiofalo non lo nasconde: “Sono ancora molto preoccupato”

Il compagno di Drusilla Gucci ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico non facendo mistero di essere davvero preoccupato per l’esito dell’esame istologico sulla massa nera che gli è stata trovata dentro il setto nasale:

“Sono ancora un po’ preoccupato per capire cos’era questa massa, se era una ciste o un tumore benigno…Sopero ovviamente vada tutto bene…”

Su instagram si è anche mostrato con il viso pieno di sangue e tumefatto facendo storcere il naso a tante persone, le quali hanno dichiarato di credere che sarebbe stato meglio non farsi vedere in quel modo.