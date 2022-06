Gerry Scotti shock: “Morta mia mamma, ho firmato autografi all’obitorio”

La rivelazione clamorosa rilasciata dal conduttore a Muschio Selvaggio

Ha lasciato letteralmente senza parole Fedez e Luis Sal nella puntata numero 94 del podcast Muschio Selvaggio Gerry Scotti, con una dichiarazione che nessuno si aspettava: come apprendiamo da Il Fatto Quotidiano e da altri siti che stanno riprendendo la notizia in queste ore, ha raccontato

Vent’anni fa, quando è morta mia madre, all’obitorio mi hanno visto alcuni parenti del feretro vicino, i quali mi hanno chiesto di fare degli autografi per loro.

“Non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso: alla fine ho guardato mia madre e ho firmato” ha svelato subito dopo.

Fedez rimasto di sasso per il racconto di Gerry Scotti: “Avrei voluto dargli una testata”

“Gli avrei dato una testata” pare sia stato il commento di Fedez dopo la dichiarazione rilasciata dal conduttore di Caduta Libera e Chi vuol essere milionario, come apprendiamo sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente. A tal proposito, Il Fatto Quotidiano ha evidenziato che non è sempre facile essere dei personaggi così conosciuti, dato che a volte la privacy viene violata anche in situazioni molto delicate, appunto come quella della morte della mamma di Gerry Scotti, occasione in cui il conduttore evidentemente ha preferito assecondare le richieste dei parenti dell’altro defunto presente nell’obitorio, per evitare scenate in un contesto sicuramente molto triste per i suoi familiari ma anche per quelli dell’altra persona deceduta.

Gerry Scotti e l’incontro con Carlo Conti a Firenze: la foto spopola sui siti

Passando, invece, a cose decisamente meno tristi, di Gerry Scotti oggi si parla molto in rete anche per via dell’incontro con il collega ed amico Carlo Conti avvenuto a Firenze, città della quale, come tutti sanno, è originario il conduttore di Rai1. La foto di loro due insieme su Ponte Vecchio è stata pubblicata dal numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in tutte le edicole questa mattina, per il quale sia Gerry che Carlo hanno rilasciato un’intervista rivelando: “Ci è stata detta una cosa bellissima”.