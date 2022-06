GF Vip anticipazioni: Alfonso Signorini punta sull’ex di Francesco Chiofalo?

Grande Fratello Vip 7 anticipazioni concorrenti: la ex di Francesco Chiofalo nel cast? L’indiscrezione

Lunedì 19 settembre dovrebbe tornare su Canale 5 la nuova edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E nonostante manchino ancora mesi al suo ritorno le voci di corridoio sul possibile cast di vip si sprecano online e sulla carta stampata. E proprio a tal proposito in queste ultime ore l’informatissima fanpage instagram thepipol_tv ha rivelato che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci sia anche Antonella Fiordelisi, la quale ha avuto una storia importante con il pupo de La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso: “E’ in odore di GF Vip…”

Chi è Antonella Fiordelisi: sarà lei una delle nuove concorrenti del reality di Alfonso Signorini?

In tanti magari si staranno chiedendo chi è l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, la quale come riportato dalla fanpage instagram thepipol_tv pare sia in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Lei, oltre ad essere stata la fidanzata del popolare personal trainer romano, è anche una schermitrice e una modella. Ormai è anche diventata una popolare influencer sui social. Prima del personal trainer ha avuto una storia con l’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato e un presunto flirt con il popolare calciatore argentino Gonzalo Higuain. Adesso la ragazza pare stia frequentando il figlio di Fabrizio Corona. E se dovesse davvero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe ritrovarsi in casa Antonino Spinalbese, il quale ha avuto una figlia da Belen Rodriguez.

Anticipazioni GF Vip 7, non ci sarà Gigliola Cinquetti: smentito il rumor

Nei giorni scorsi si segnala che Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha rivelato che anche la famosa cantante pare essere vicina ad oltrepassare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani. A stretto giro però la fanpage instagram thepipol_tv ha smentito seccamente tale indiscrezione, bollando il tutto come una fake news. E non ci sarà neppure Katia Ricciarelli come opinionista. Difatti la trattativa pare non essere andata a buon fine, come ha riportato sempre la suddetta fanpage: “Non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista…”