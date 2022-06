Gigi D’Alessio e il clamoroso retroscena su Fiorello: “Mi ha fatto impazzire”

Fiorello tra gli ospiti del cantante stasera a Gigi Uno come te 30 anni insieme

Ci sarà anche lui stasera a Gigi Uno come te 30 anni insieme su Rai1 in prima serata per il grande evento musicale attesissimo. Stiamo parlando proprio di Fiorello, lo showman più amato e che, solitamente, è difficilissimo da avere nei propri programmi ed eventi. Eppure per Gigi D’Alessio ha detto subito di sì ed ha già molte idee come racconta proprio il cantante sulle pagine del settimanale Tele Sette. Ma cosa farà Fiorello stasera e cosa deve aspettarsi il pubblico? Gigi dice:

“E’ imprevedibile. Ogni giorno mi manda un vocale con una nuova idea”.

Inoltre Gigi racconta che la prima volta che ha chiamato Fiorello quest’ultimo gli ha detto di non dire niente sulla sua presenza così sarebbe stata una sorpresa. Invece poi durante un suo spettacolo l’ha detto proprio lo showman. “Ha fatto impazzire il mio telefono” conclude Gigi.

“Con lui ci sarà un momento divertente”, Gigi D’Alessio anticipa cosa succederà con il conduttore

Oltre a Fiorello stasera ci saranno tantissimi altri ospiti di tutti i tipi: conduttori, cantanti, comici e chi più ne ha più ne metta. Tra loro arriverà anche Amadeus e Gigi anticipa:

“Quello con lui sarà un momento divertente. Racconteremo i nostri anni ’90, quando lui faceva il dj e io volevo andare a Sanremo”.

Spazio poi, tra i tanti, a Mara Venier, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Clementino, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia e tanti cantanti della musica napoletana. Per lo spazio comico non mancheranno Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Maurizio Casagrande. E ancora Vanessa Incontrada e tantissimi altri.

Il cantante fa una promessa prima dell’evento: “Terrò semrpe viva la piazza”

Dopo aver raccontato un retroscena del passato Gigi D’Alessio ammette una piccola difficoltà in vista di stasera. Ovvero riuscire a condensare tutta la sua discografia nelle ore previste. “In effetti la difficoltà è togliere” ammette il cantante. Quest’ultimo spiega che durante la serata di stasera racconterà tutta la sua carriera, dagli inizi con Mario Merola fino all’ultimo disco. E conclude: