Boom al GF Vip! Orietta Berti opinionista e non solo: farà anche uno show

Orietta Berti opinionista della prossima edizione del reality show: le ultime anticipazioni

Stamattina TvBlog.it ha rivelato in anteprima che Sonia Bruganelli, a dispetto di ciò che ha sempre dichiarato, ha deciso di fare l’opinionista del Grande Fratello Vip un altro anno. Tuttavia il portale televisivo ha anche fatto sapere che Adriana Volpe invece non è stata confermata. E ovviamente sono stati tanti a chiedersi sui social chi potrebbe prendere il suo posto. Dopo tante chiacchiere ci ha pensato il sito televisivo a fare chiarezza su questa faccenda, asserendo che da settembre al fianco della moglie di Paolo Bonolis ci sarà la cantante di ‘Fin che la barca va’. Ovviamente ciò vuol dire che non sarà più in giuria a The Voice Senior.

Non solo GF Vip per la popolare cantante: contratto di due anni con Mediaset e un one woman show

TvBlog.it, dopo aver rivelato che Orietta Berti sarà opinionista della prossima edizione del reality show vip al fianco della moglie di Paolo Bonolis, ha anche riportato un’altra news. Di cosa si tratta? In pratica il portale televisivo è venuto a conoscenza che la cantante pare abbia firmato un contratto in esclusiva con Mediaset di ben due anni. Ma non è finita qua perchè sembra che condurrà anche un one woman show per celebrare la sua lunghissima carriera, come ha fatto mesi fa la sua collega e grande amica Iva Zanicchi. Insomma i prossimi mesi pare saranno molto intensi per la popolare cantante.

Sonia Bruganelli si scaglia contro il noto giornalista: “Non sai le cose”

La conferma della Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip ha agitato molto i social, anche perchè è stata lei stessa mesi fa a dire che non avrebbe più ricoperto quel ruolo tornando a lavorare nel dietro le quinte. E Giuseppe Candela, con cui ha discusso mesi fa, l’ha punzecchiata su twitter, svelando un retroscena: “Sarebbe stata proprio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere di tornare al GF Vip. Non un figurone…” Post questo notato dalla moglie di Bonolis, che ovviamente ha preso la palla al balzo per attaccarlo su instagram:

“Ma se le cose non le sai non fai miglior figura a tacere? E’ tornato il giornalista con le sue invenzioni…”

Peccato che da lì a poco Davide Maggio ha rivelato che Signorini avrebbe voluto inizialmente la De Lellis al suo posto.