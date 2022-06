Grande Fratello Vip, scoop: Giorgio Manetti-Gemma Galgani insieme nella casa?

Alfonso Signorini vuole la dama e l’ex cavaliere di Uomini e Donne nel cast!

Le indiscrezioni corrono veloce e i settimanali fanno a gara chi la pubblica per primi, come quella pubblicata sul settimanale Nuovo Tv: Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero trovarsi nella casa più spiata d’Italia ovvero quella del Grande Fratello Vip. Ebbene sì, i due volti che hanno fatto appassionare alla loro storia d’amore tutto il pubblico di Canale5 potrebbero trovarsi a condividere gli stessi spazi per tanti mesi e chissà che non scoppi di nuovo la passione. Alfonso Signorini sta lavorando alacremente per la prossima edizione del reality show di Canale5 che tornerà sul piccolo schermo il 19 settembre.

Gemma Galgani rischia il posto a Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni

Come scrive sempre il settimanale sopracitato sembrerebbe che dopo più di dieci anni Maria De Filippi abbia esaurito la pazienza con la dama Gemma Galgani: e questo si potrebbe notare dal fatto che negli ultimi mesi della passata stagione televisiva di Uomini e Donne il suo spazio è stato ridimensionato sensibilmente, infatti c’è stato spazio solo per Ida Platano e il suo mancato ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Data la sua abitudine a stare al centro dell’attenzione questa decisione non sarebbe piaciuta a Gemma. Per questo il suo arrivo al GF Vip sarebbe così gradito soprattutto a lei in prima persona. E come la prenderà il pubblico di Uomini e Donne nel caso in cui decidesse di lasciare lo studio per una nuova avventura televisiva?

Giorgio Manetti pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip?

E se da una parte Gemma (che ha raccontato un dolore grande) ha sempre meno spazio nel talk show sentimentale di Canale5, dove è stata l’assoluta protagonista per più di dieci anni, dall’altra Giorgio Manetti ha sempre desiderato tornare in televisione dove ha avuto un grande successo. E chissà che non riesca a sbarcare nella casa più spiata d’Italia. Per ora nulla di certo, ma lui stesso aveva raccontato a Nuovo Tv che per un uomo abituato all’aria aperta, l’idea di stare recluso non li attirerebbe, ma, considerando anche il periodo della pandemia e del lockdown, dietro un cachet perché no?