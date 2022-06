Guendalina Tavassi affonda Laura Maddaloni: “È stata la perdente dell’Isola”

Laura Maddaloni nel mirino dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: la frecciata velenosa

Guendalina Tavassi ha deciso di abbandonare il reality show di Ilary Blasi per motivi strettamente personali lasciando suo fratello Edoardo solo soletto a Cayo Cochinos. Ovviamente la donna è già tornata alla sua vita di tutti i giorni pubblicando foto e video su instagram insieme al suo ‘cuore’. In queste ultime ore ha anche rilasciato una lunga intervista alla fanpage instagram thepipol_tv per parlare di questa sua esperienza nel reality show adventure. Ad un certo punto le hanno chiesto chi tra i naufraghi di questa edizione è stato il perdente per eccellenza. E la simpatica soubrette ha subito fatto il nome della moglie di Clemente Russo:

“Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”

Guendalina Tavassi fa il tifo per suo fratello: “Spero vinca lui”

Successivamente i colleghi di thepipol_tv hanno chiesto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi per chi fa il tifo tra i naufraghi ancora in gioco. Ovviamente la donna, la quale pare che gli autori non la vogliano in studio dopo aver deciso di ritirarsi, non ha potuto far altro che il nome di suo fratello Edoardo Tavassi:

“Penso abbia regalato a questa isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche…”

La ex naufraga ha poi sottolineato il fatto di aver creato a sua volta tante dinamiche insieme al fratello riuscendo a far divertire molto i numerosi spettatori a casa.

Isola dei Famosi, l’ex naufraga non ha nessun dubbio: “Sono io la vincitrice morale”

Guendalina Tavassi, in questa sua intervista rilasciata alla fanpage instagram thepipol_tv, ha poi dichiarato di non avere alcun dubbio su chi è il vincitore morale di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: se stessa. Il motivo? Ha rivelato di essere stata con tutta probabilità una delle più schiette e sincere in assoluto: