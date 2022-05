Isola dei Famosi: la produzione non vuole Guendalina e Alessandro in studio

La produzione non vuole Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni in studio

Stando a quanto risulta a DavideMaggio.it la produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di non invitare due naufraghi che hanno fatto la storia, se così si può dire, dell’attuale edizione, che è la più bella degli ultimi anni checché ne dicano gli ascolti raccolti finora. Per il momento, quindi, la produzione non ha intenzione di averli in studio, ma chissà che la situazione non possa cambiare, e sarebbe un vero peccato qualora non comparissero neanche nelle battute finali del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale5 con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Guendalina e Alessandro si sono ritirati dall’Isola dei Famosi: i motivi

Se ci sono due concorrenti che sono stati davvero fortissimi, e che potevano concorrere al titolo di vincitore dell’Isola 2022, quelli sono sicuramente Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: la prima grazie alla sua veracità e al suo essere completamente schietta e priva di qualsivoglia falsità, mentre il secondo grazie al suo simpatico rapporto con la mamma Carmen Di Pietro alla quale ha dedicato parole bellissime quando ha deciso di abbandonare il gioco. Già, ma perché questi due concorrenti così forti hanno deciso di lasciare il reality show a poco più di un mese dalla sua fine? Alessandro si è ritirato per motivi universitari (lode a lui preferire lo studio al baraccone televisivo) mentre Guendalina ha abbandonato problematiche familiari piuttosto serie.

L’Isola dei Famosi, puntata del 30 maggio: ci sarà una doppia eliminazione

Stasera durante la diretta dell’Isola dei Famosi ci sarà nientemeno che una doppia eliminazione, e in studio molto probabilmente continueranno a esserci due posti vuoti: quelli di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. I due si sono ritirati dal gioco e la produzione, stando al sopracitato sito, non avrebbe intenzione di invitarli: una scelta surreale alquanto considerato quanto hanno dato al programma in termini di popolarità. In un altro reality show, durato sei mesi, addirittura a un concorrente squalificato è stato permesso di fare il suo show infinito fuori e dentro la casa. Il pubblico spera che la produzione ci ripensi in fretta.