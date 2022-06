Guendalina Tavassi e la madre infuriate: “Edoardo obbligato a ritirarsi”

Edoardo Tavassi costretto a lasciare L’Isola dei Famosi: l’ira di sua sorella

Ieri il naufrago è stato costretto a lasciare ad un passo dalla finale il popolare reality show adventure condotto da Ilary Blasi dopo essersi fatto male davvero al ginocchio. E nel momento in cui quest’ultimo ha annunciato in diretta Tv il suo ritiro, sua sorella Guendalina Tavassi è andata su tutte le furie su instagram, asserendo dapprima che si sarebbe dovuta collegare ieri sera, ma qualcosa è andato storto, e successivamente ha lanciato accuse nei confronti di non si sa chi:

“Non sarò più in collegamento perché sono una persona onesta, quindi ho deciso di non collegarmi…A differenza di molti che sono interessati solo alla Tv preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto…”

Con chi ce l’avrà? E perchè all’ultimo ha deciso di non collegarsi più in diretta per salutare suo fratello?

Isola dei Famosi, la mamma dell’ex naufrago perde le staffe: “E’ stato obbligato a ritirarsi”

In queste ultime ore anche la mamma di Edoardo Tavassi ha voluto esprimere una sua opinione sul clamoroso ritiro di suo figlio dopo essersi infortunato al ginocchio. Cosa ha detto? La donna ha rivelato sul social fotografico di essere certa che suo figlio mai avrebbe abbandonato il reality show se non obbligato dalla produzione: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo!” E in effetti lui stesso ha rivelato ieri sera in diretta che avrebbe voluto continuare questa avventura anche con il tutore alla gamba.

Guendalina Tavassi senza freni: “Avrei voluto vedere una finale diversa”

Successivamente la sorella di Edoardo Tavassi ha pubblicato altre storie sul social fotografico. Ed in questa occasione non ha fatto mistero che avrebbe tanto voluto vedere in finale a L’Isola suo fratello, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro (i tre protagonisti assoluti di questa edizione):

“Mio fratello, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono il trio che avremmo voluto vedere tutti in finale…”

Purtroppo suo fratello è stato costretto ad abbandonare come sappiamo tutti. Per tale ragione l’ex naufraga ha dichiarato sconsolata sul social fotografico: “Ciao Edo torna a casa. La vita nostra è così. A un passo sempre dalla felicità…”