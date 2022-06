Ida Platano difesa da un cavaliere: “L’ignoranza è difficile da trattare”

Fabio Antonucci contro gli hater che hanno attaccato la storica dama: “Non vi azzardate mai”

Ida Platano la storica protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nelle scorse ore è stata travolta dalle critiche. Fabio Antonucci noto al pubblico per aver frequentato Gloria Nicoletti, si è schierato dalla parte dell’ex di Riccardo Guarnieri, pronuciando le testuali parole in dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram:

“Potete criticare il percorso di una persona in un programma, ma non vi azzardate mai ad augurare la morte a una mamma di famiglia, e ad una persona per bene”.

L’ex di Riccardo Guarnieri si è sfogata sui social. Un cavaliere del trono over: “E’ stata pure troppo buona”

Non è passato di certo inosservato lo sfogo di Ida Platano sui social, dopo essere stata attaccata pesantemente dai leoni da tastiera. La storica protagonista di Uomini e Donne oltre a mostrare gli screenshot dei messaggi offensivi che si è trovata a leggere, ha risposto alle critiche: “Gente frustrata! Questa cattiveria di augurare la morte veramente non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Vi auguro lo stesso una buona giornata, la mia non cambia. Se domani mattina non ci sono importa a mio figlio, a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia, adios”.

A dire la sua prendendo le difese della parrucchiera ci ha pensato Fabio Antonucci, un nuovo cavaliere del trono over scrivendo: “Di tutte le bestie selvagge l’ignoranza è la più difficile da trattare, siamo tutti con te”. Poi l’ultima frequentazione di Gloria Nicoletti ha aggiunto: “Com’è che vi ha detto frustrati? E’ stata pure troppo buona perchè io vi avrei chiamato in un modo solo, c*g*i*n*, perchè per me siete proprio dei c*g*i*n*, non si fa!”.

Ida Platano, il suo ex si è riferito a lei? “L’uomo non si sente apprezzato dalla donna”

Nella giornata di oggi, Riccardo Guarnieri ha condiviso su Instagram un video in cui una dottoressa afferma: “La cosa principale è quando l’uomo non si sente apprezzato dalla donna, cioè niente di quello che fa gli viene dato valore, questa è una delle cose che viene spessissimo riportata in terapia di coppia, si punta il dito…”. Sarà un messaggio indirizzato alla sua ex?. Intanto nelle scorse settimane, dopo aver ricevuto un due di picche da Gloria Nicoletti e dopo essere stato ripreso dalla parrucchiera per averle tolto il saluto, il cavaliere si è sfogato nel programma affermando: “Prima o poi la troverò la persona che riuscirà a capirmi, riesco a difendermi da solo, mi sono preso gli attacchi da tutti”.