Neva Leoni, incendio alla location poco prima del matrimonio: “Gestito imprevedibile catastrofe”

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia quello che doveva essere il giorno più bello della vita. Infatti poche ore prima delle nozze la location in cui si sarebbero dovuti sposare Neva Leoni e Claudio Colica è andato a fuoco. In realtà è andato a fuoco un punto molto vicino al luogo della cerimonia e, per una questione di sicurezza, è stato necessario spostare il tutto. Fortunatamente, però, l’interprete di Tina Amato ne Il paradiso delle signore ed il compagno sono riusciti a pronunciare il fatidico SI e diventare marito e moglie. L’attrice quindi dopo la bellissima festa di nozze, sui social, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata a superare sia il panico e il terrore che la successiva organizzazione:

Grazie @casalisantabrigida per la location stupenda e per aver gestito nel migliore dei modi la più imprevedibile delle catastrofi.

Il paradiso delle signore: quasi tutto il cast inviato alle nozze di Neva Leoni e Claudio Colica

Nel suo lungo post di ringraziamento, l’attrice di Tina Amato nella soap ha voluto fare ulteriori ringraziamenti tra cui alle testimoni: “Grazie alle mie splendide testimoni che mi hanno impedito di essere mangiata viva dal nervosismo” a tutti coloro che gli sono stati accanto in questo giorno di festa e soprattutto al neo marito:

“Grazie ai nostri amici e parenti per averci coperto d’amore e grazie a mio marito. Mio marito. Mio MARITO. Ti amo in modo immenso♥️ ci vediamo nel resto della nostra vita”

Moltissimi, inoltre, sono stati gli attori del cast del Paradiso invitati alle nozze da Gloria Radulescu (Marta) ad Ilaria Rossi (Gabriella) da Federica De Benedittis (Roberta) a Emanuel Caserio (Salvatore) da Filippo Scarafia (Roberto) a Giulia Arena (Ludovica). Insomma nonostante l’incendio alla location Neva Leoni si è sposata con una bellissima cerimonia.

Anticipazioni prossima stagione della soap di Rai1: Tina Amato non ci sarà

Per quanto riguarda, infine, gli spoiler sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore ieri sono stati presentati i palinsesti Rai e dalle anticipazioni ufficiali si apprende che Tina Amato non ci sarà più. Non sarà l’unico personaggio assente, con lei diranno addio anche Sandro, Dora, Beatrice, Dante e Nino.