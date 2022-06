Il paradiso delle signore, spoiler bomba: a settembre torna un’amata coppia

Anticipazioni nuova stagione della soap di Rai1: a settembre torna una coppia molto amata

Gli attori protagonisti de Il paradiso delle signore sono ritornati sul set per girare la nuova stagione che sarà trasmessa sempre da Rai1 a settembre. E dagli spoiler e anticipazioni si scopre che ci saranno dei clamorosi e inaspettati ritorni, uno di essi è quello dell’amata coppia formata da Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. Il loro ritorno a Milano dalla Francia creerà sicuramente scompiglio nelle trame della soap record di ascolti. Ad annunciare l’anticipazione bomba sono stati in queste ore diversi portali tra cui TvSerial che appunto ha mostrato alcuni indizi che non lasciano dubbi in merito alla presenza sul set degli attori Alessandro Cosentini e Ilaria Rossi.

Il paradiso delle signore, spoiler 7^ stagione: Alessandro Cosentini torna sul set

Nel dettaglio, l’attore che impersona nella soap il fedele maggiordomo di Villa Guarnieri Italo, Mauro Negrini, nei giorni scorsi ha postato sul suo Instagram la foto visibile alla fine del paragrafo che testimonia appunto il ritorno sul set di Alessandro Cosentini, segno che appunto l’attore sarà presente nelle trame delle puntate di settembre. Nei mesi scorsi, invece, anche Ilaria Rossi, sempre sui social, ha condiviso uno scatto sul set della soap, in quel caso però si è ipotizzato un possibile cameo nella scorsa stagione, che poi alla fine non c’è stato. Ma, se si considerano i notevoli scatti della giovane attrice con i suoi colleghi si può ben ipotizzare il suo ritorno. Insomma in base a tutti questi indizi sembra certa, anche se manca l’ufficialità del ritorno di Gabriella e Cosimo al Paradiso.



Spoiler sulle puntate di settembre della soap di Rai1: tornano Gabriella e Quinto

Insomma, gli attori de Il paradiso delle signore condividendo foto e storie sui social ne annunciano la loro presenza e così il ritorno a Milano di Cosimo e Gabriella si aggiunge ad un altro clamoroso ritorno quello di Quinto. E c’è da scommettere che se così sarà l’arrivo di questo trio creerà delle interessanti dinamiche nella trama con la coppia formata da Salvatore Amato e Anna Imbriani. Infatti mentre Quinto è il marito creduto morto della Imbriani, Gabriella è stata, e forse in un certo senso è ancora, il primo grande amore del barista siciliano. Insomma, a settembre se ne vedranno delle belle.