Ilary Blasi farà L’Isola 2023? Costanzo azzarda: “Se la cancellassero…”

Isola dei Famosi fuori dai palinsesti Mediaset 2022/23? Parla il popolare giornalista

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla con i numerosi lettori di Tv e dei personaggi che la animano. E sull’ultimo numero una lettrice di Caserta ha rivelato di essere molto dispiaciuta nel leggere online rumor sul fatto che nella prossima stagione Tv il reality show adventure condotto da Ilary Blasi potrebbe essere sostituito da La Talpa. Il marito di Maria De Filippi, dopo aver letto attentamente questa email, ha quindi rivelato di non sapere quale potrebbe essere il destino riservato al reality, ma ha anche fatto notare che comunque gli ascolti registrati in quest’ultima edizione sono stati molto buoni: “E’ sempre difficile fare previsioni sulla Tv…”

Ilary Blasi non riesce a trovare uno spazio fisso in Tv? Costanzo: “Fa esperienza”

La lettrice del settimanale Nuovo, sempre in questa sua email, ha anche fatto notare al popolare giornalista, che ha espresso la sua opinione sulla fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo, di essere dispiaciuta che la conduttrice de L’Isola dei Famosi non riesca a trovare uno spazio fisso in Tv: “Dopo tre edizioni del GF vip l’hanno sostituita, adesso pare ci siano possibilità che si ripeta la stessa dinamica anche con L’Isola…” Tuttavia il marito di Maria Die Filippi ha rivelato di credere che questo non sia affatto un male per la conduttrice, perchè continuando a cambiare programmi ha modo di fare esperienza: “La farà maturare di più, rendendola pronta per nuove sfide…Serve pazienza…”

Stasera la finale dell’Isola dei Famosi: la conduttrice saluta il suo pubblico

Tra poco più di mezz’ora andrà in onda la finale del reality show adventure di Canale 5. E con quest’ultima puntata finisce ufficialmente anche la stagione Tv di Mediaset. Per Ilary Blasi il bilancio legato a questa stagione Tv è dolce e amaro per certi versi. Difatti su di lei pesa sicuramente il flop di Star in the star, ma sul finire di questa stagione è riuscita a togliersi qualche soddisfazione grazie al successo ottenuto alla guida del reality show vip (QUA per leggere le anticipazioni sulla finale di stasera). Ci saranno all’orizzonte nuove trasmissioni per la moglie di Francesco Totti?