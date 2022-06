Flop L’Ora-Inchiostro contro piombo, Costanzo: “Non è un capolavoro ma…”

Telespettatore affossa la fiction di Canale5. “Si lascia guardare” replica Maurizio Costanzo

Da due settimane ogni mercoledì in prima serata va in onda su Canale5 la fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo, basata sulla vera storia dell’omonimo giornale di Palermo. Il protagonista è Claudio Santamaria che interpreta Antonio Nicastro, il direttore del giornale, che si ispira alla vera figura di Vittorio Nisticò. Nonostante ci fossero tutte le premesse per un buon prodotto purtroppo la fiction sta registrando ascolti disastrosi. E tra le persone che non l’hanno apprezzata c’è anche un lettore di Nuovo Tv che scrive e commenta la questione nella rubrica di Maurizio Costanzo sul settimanale. Il giornalista però replica:

“Questione di gusti. Io ho seguito la fiction con Claudio Santamaria. Non è un capolavoro ma si lascia guardare”.

“L’Ora – Inchiostro contro piombo sembrava una specie di soap opera” la dura critica del telespettatore

Il lettore di Nuovo Tv non ci va leggerissimo con la nuova fiction di Canale5. Il telespettatore in questione in realtà spiega di avere avuto molte aspettative intorno al progetto televisivo. Poi aggiunge:

“Invece sono rimasto molto deluso. Perché sembrava tutto finto, una specie di soap opera”.

Andando avanti con il suo commento inviato a Maurizio Costanzo su Nuovo Tv il lettore ne ha anche per Claudio Santamaria. A suo dire si vede lontano un miglio che l’attore sta recitando una parte. E conclude dicendo che da Claudio Santamaria si sarebbe aspettato “maggiore compartecipazione umana”.

Ascolti deludenti per L’Ora – Inchiostro contro piombo: cosa non ha funzionato nella fiction?

Mercoledì 22 giugno, sempre alle 21:25 su Canale5, andrà in onda la terza puntata della fiction con Claudio Santamaria. Stando agli ascolti fin qui ottenuti è difficile ipotizzare che possa esserci un rialzo. Addirittura la seconda puntata martedì scorso ha realizzato un ulteriore calo rispetto alla prima puntata che già tuttavia non aveva brillato. A nulla è servita la grande presentazione a Verissimo con l’attore protagonista e la tanta pubblicità trasmessa dalla rete. C’è da dire che, forse, Canale5 non ha azzeccato il periodo giusto. Con l’entrata dell’estate la gente ha perlopiù voglia di uscire o in alternativa guardare in tv qualcosa di leggero. Forse, se fosse stata mandata in onda in inverno, le cose sarebbero potute andare diversamente.