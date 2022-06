Isola, Maria Laura De Vitis messa spalle al muro da Luca: “Sbaglio sempre”

Luca Daffrè deluso dalla naufraga: “Ha detto che mi scarterebbe pur di vincere”

E’ finita quest’ultima puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E questa volta è stata Maria Laura De Vitis a finire al centro delle polemiche. Il motivo? Luca, parlando a tu per tu con Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, ha rivelato di esserci rimasto molto male che la ragazza lunedì scorso in puntata ha rivelato candidamente che l’avrebbe volentieri scartato pur di vincere il reality show condotto da Ilary Blasi:

“Ha detto che mi scarterebbe per arrivare alla vittoria…Ma cosa dice? Io me la sono segnata questa cosa…”

A quel punto ha preso la parola Carmen Di Pietro, che ha subito voluto avvertire il naufrago: “Guarda che lei è una grande para**la…Peggio di me eh…”

Maria Laura De Vitis si difende dalle accuse del naufrago: “Qualsiasi cosa avessi detto avrei sbagliato”

Successivamente sono stati raggiunti proprio dalla naufraga finita al centro delle polemiche. Ed in questa occasione Luca Daffrè non si è certo nascosto dietro ad un dito, asserendo schiettamente di esserci rimasto assai male che lunedì scorso ha rivelato a tutti che tra il vincere quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e iniziare una storia d’amore con lui, non ha avuto il minimo dubbio nel dire di voler portarsi a casa la vittoria: “Potevi scegliere me eh…” Tuttavia la ragazza ha subito spiegato al suo compagno d’avventura, che oggi è stato attaccato da Lory Del Santo, di aver dato quella risposta perchè altrimenti sarebbe stata semplicemente un’ipocrita:

“Sarei stata ipocrita a dire il contrario…Non siamo innamorati…Siamo in un gioco…”

Ha poi preso la parola Carmen Di Pietro, asserendo che avrebbe dovuto invece farlo ‘fesso’. La naufraga dell’Isola è però rimasta ferma sulle sue posizioni: “Ma perchè devo farlo fesso? Non dico le bugie…Ho detto la verità…” Quest’ultima si è poi offesa, arrivando a dire di essere certa che qualsiasi cosa avesse detto avrebbe ricevuto comunque critiche feroci: “Tanto qualsiasi cosa avessi detto avrei sbagliato…”

L’Isola dei Famosi: i dubbi del naufrago su Maria Laura De Vitis

Luca Daffrè si è poi sfogato in confessionale. Ed in questa circostanza il naufrago ha mosso dubbi nei confronti della sua compagna d’avventura, asserendo di credere se la sia presa un po’ troppo per le sue provocazioni:

“Dietro ogni scherzo si nasconde sempre un pizzico di verità…Forse se l’è presa perchè veramente è stata colpita in quel punto dove non voleva essere colpita?”

E anche sui social in effetti hanno sempre espresso perplessità nei confronti della giovane ragazza fin dal primo momento che ha messo piede in questo reality show.