Isola, Nicolas Vaporidis perde le staffe con Nick Luciani: “Non rompere”

Nick Luciani non nasconde la sua delusione dopo un litigio: “Non me lo aspettavo”

Nelle scorse ore i naufraghi di Playa Rinnovada hanno fatto i conti con una punizione, per non aver rispettato il regolamento del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza. Nel daytime andato in onda oggi c’è stata una discussione accesa tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Il cantante dei Cugini di Campagna dopo il diverbio avuto con Carmen Di Pietro e l’attore, non ha nascosto la sua delusione:

“Ho dato questo consiglio, solo che hanno reagito male e mi è dispiaciuto, sto riscoprendo ancora di più molte persone….si sono poste in una maniera che io non mi aspettavo“.

La madre di Alessandro Iannoni si arrabbia con il cantante: “Questo sogna la notte”

I concorrenti de L’Isola dei Famosi sono stati puniti, per aver fatto avere a tre naufraghe delle pizzette vinte in una prova ricompensa: la punizione per tutto il gruppo quindi non è tardata ad arrivare, visto che la produzione ha deciso di farli rimanere senza fuoco per 24 ore. Carmen Di Pietro ha continuato a protestare alla stessa maniera di Nicolas Vaporidis, che ha detto: “Questa mattina forse conviene che non mangiamo niente, è meglio la cena un po’ più ricca che pranzo e cena spezzettati”, scatenando la reazione contrariata di Nick Luciani: “Per me è sbagliato che avete iniziato questo percorso facendo solo la cena, perchè potete fare sempre pranzo e cena”. Non si è fatta attendere la replica della madre di Alessandro Iannoni, che arrabbiata ha affermato: “Pranzo e cena, ma dove sta la roba? Ma non mangi, preferisco la sera, almeno dormo quelle tre ore. E’ pochissimo il riso, si permette di dire abbondanza, ma dove lo vede, evidentemente questo sogna la notte, questo non capisce”. A dire la sua ci ha pensato anche Luca Daffrè: “Dal mio punto di vista dividerlo vuol dire mangiare veramente poco”. La nota showgirl è sbottata nuovamente con il canante: “Tu ti sazi così, noi no! Noi non dormiamo la notte per la fame”.

Lory Del Santo prende le difese di un naufrago: “L’hanno attaccato prendendolo in giro”

Anche Nicolas che di recente è rimasto perplesso, ha risposto al cantante facendo capire di essere parecchio infastidito: “Ti stiamo spiegando la motivazione, tu non mangi quindi per te non è un problema, quindi o lo rispetti e non ci rompere i c*gl*on*. Non capisco perchè adesso ti sei svegliato così”. Sempre l’attore rivolgendosi alle telecamere ha affermato: “Mi sorprende che abbia fatto questa proposta proprio adesso. Per settanta giorni non ha detto una parola, non so se fidarmi di lui”. A prendere le difese del 52enne ci ha pensato Lory Del Santo: “L’hanno attaccato in una maniera molto brutale, prendendolo in giro, e mettendo in dubbio la sua persona, dicendogli che sta sempre sdraiato e non fa niente dalla mattina alla sera”. Il cantante si è giustificato: “Di notte ho sempre badato al fuoco, inizialmente ho costruito un sacco di cose, non mi aspettato questa reazione”.