Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l’amore? Scoppia il gossip

Jessica Selassiè e il nobile a Milano: sono andati a cena insieme

In questi ultimi giorni le principesse Selassiè sono a Milano per vari impegni lavorativi. Come riportato oggi dal portale Isa e Chia Lulù e Clarissa Selassiè hanno cenato insieme a Jo Squillo e Giacomo Urtis, mentre la sorella più grande ha raggiunto Barù al suo locale. E i due, secondo i beninformati, hanno passato una serata molto piacevole. Con loro c’erano anche Davide Silvestri e la sua futura moglie. Ovviamente il tutto è stato documentato sui social per la gioia dei loro tanti fan, che ovviamente non hanno negato di sperare che tra loro possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Barù e la principessa Selassiè stanno insieme? Arriva la segnalazione

Il portale di gossip Isa e Chia ha poi riportato che la popolare influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione su questa famosa cena, che ha fatto subito sognare ad occhi aperti i fan dei due ex gieffini. Difatti Deianira ha rivelato su instagram che chi ha assistito in prima persona a questa cena ha notato una certa complicità tra Jessica Selassiè e il nobile, tanto da far indurre a pensare che si siano messi insieme una volta usciti fuori dalla casa più spiata dagli italiani: “Sembravano stare insieme…Si capiva dai loro atteggiamenti…” Sarà vero? La vincitrice del GF Vip 6, che è finita al centro del gossip, sarà riuscita finalmente a far cadere ai suoi piedi il nobile? Chissà, intanto i fan lo sperano ardentemente.

Il nobile beccato nei giorni scorsi insieme ad una famosa modella: lo scoop

C’è però da segnalare che proprio nei giorni scorsi Barù è stato sorpreso al fianco di una famosa modella, il cui nome dovrebbe essere Ludovica Perissinotto. Non è dato sapere cosa ci sia tra i due, anche se molti hanno rivelato sui social di credere che siano semplicemente amici di vecchia data. Tuttavia dalle foto circolate online tanti hanno notato una loro complicità. C’è anche da dire che i due si seguono su instagram. E’ solo un’amicizia o c’è qualcosa di più tra loro? Intanto una cosa è certa: i riflettori del gossip sono puntati sull’ex gieffino.