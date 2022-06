Kilimangiaro Estate, Camila Raznovich annuncia: “Ci sarà una novità”

Camila Raznovich torna con la versione estiva del programma

Tutto è pronto per il ritorno di Kilimangiaro Estate da stasera in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai3. Dopo il grande successo della versione invernale, e di quello de Il Borgo dei Borghi, la conduttrice è più carica che mai. Raccontandosi in un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette Camila annuncia una novità:

“Ci sarà l’intervista inedita e inaspettata che coinvolge due categorie di persone”.

Ad esempio ci saranno uno scienziato e uno sportivo e, in generale, eccellenze nelle discipline di riferimento degli ospiti. A primo impatto lo spettatore potrebbe pensare che i due non abbiano niente in comune, ma in realtà il pubblico verrà stupito dalla scoperta dei loro punti di contatto.

Non solo Kilimangiaro Estate: nel futuro della conduttrice potrebbe esserci qualcos’altro

Durante l’intervista Camila Raznovich parla anche della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. Per quanto riguarda quest’estate, ad esempio, una volta terminato il suo lavoro la conduttrice svela dove andrà in vacanza. Camila trascorrerà due mesi fra Bretagna e Grecia che definisce “due mari belli e molto diversi”. Per adesso, invece, la Raznovich ha un gran da fare. Perchè si divide tra Milano, dove vive, Roma, dove lavora, e Parigi, dove abita suo marito sposato nel 2021, il manager francese Loic Fleury. E dal punto di vista lavorativo e televisivo cosa c’è nel futuro di Camila? A tal proposito lei risponde:

“Preparatevi. Potrebbero esserci interessanti novità in arrivo”.

Il retroscena di Camila Raznovich sulla trasmissione di Rai3: “Sono gli ospiti a chiedere di venire”

Dopo aver annunciato grandi sorprese la conduttrice si dice entusiasta di questa nuova stagione di Kilimangiaro Estate che partirà stasera. Il programma è andato bene ad ogni stagione e tutto lascia presagire che anche questa sarà un’edizione fortunata. D’altronde questa è l’estate della vera ripartenza e la gente vuole soltanto viaggiare. Il programma può offrire spunti interessanti oppure far viaggiare con la fantasia chi è costretto a stare a casa. E a proposito del successo della trasmissione la conduttrice svela un retroscena: