Fiction L’Ora, problemi sul set: a raccontare tutto è l’attore di Domenico

Giovanni Alfieri svela un retroscena dal set della fiction: “Ci sono state interruzioni legate al Covid”

Da qualche giorno su Canale Cinque è sbarcata la nuova fiction L’Ora-Inchiostro contro piombo, che vede il bravissimo Claudio Santamaria vestire i panni del protagonista. Nella serie di Mediaset oltre al marito della giornalista Francesca Barra recita anche il bravissimo Giovanni Alfieri, che interpreta un uomo che sogna di far diventare la propria passione per il giornalismo un mestiere. L’artista interpreta Domenico Sciamma e nel corso di una intervista concessa al sito La Gazzetta dello Spettacolo ha spiegato come sul set della produzione non siano mancate delle difficoltà nei tempi delle riprese, visto che il momento non era dei più felici:

Sul set vi è stato, sin da subito, un forte affiatamento tra tutti noi, seppure vi siano state interruzioni legate al Covid-19. Anche in tale frangente, siamo rimasti uniti, compatti, alchemici

L’ora, l’attore di Domenico ammette: “Il progetto era nato diversi anni fa”

Nella nuova mini serie di Canale Cinque L’ora-inchiostro contro piombo viene raccontata la storia del giornale siciliano “L’Ora” attivo nell’indagare sulla mafia negli anni Cinquanta. Nel 1958 una bomba esplode nei pressi di due uffici editoriali, ma i giornalisti non si fermano davanti al fattaccio e continuano a lottare per combattere la criminalità organizzata. Portare sul piccolo schermo questa importante storia era nei piani da anni, come rivelato da Giovanni Alfieri nel corso di una intervista a La Gazzetta dello spettacolo: “Finalmente posso parlarne, dopo anni di silenzio. La serie è nata nel 2014 ma soltanto nel 2019 è giunta sino a me”.

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction

Dopo il buon debutto della scorsa settimana stasera torna in prima serata una nuova puntata della fiction L’Ora con Claudio Santamaria e Giovanni Alfieri chiamati a proseguire la loro battaglia contro la mafia. Nel nuovo episodio il gruppo della redazione di Antonio Nicastro si spingerà molto a fondo nell’indagine su Navarra, tanto da arrivare a correre dei pericoli. Il gruppo di giornalisti sceglierà di spostarsi a Corleone per seguire da vicino una manifestazione. Le cose però si complicheranno e la situazione non sarà delle migliori e le forze dell’ordine costringeranno alla fuga i giornalisti.