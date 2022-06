L’Ora-Inchiostro contro piombo, Silvia D’Amico: “Anna andrà contro tutti”

L’Ora, l’attrice di Anna anticipa: “Il mio personaggio andrà contro tutti per affermarsi”

Canale5 questa sera, mercoledì 15 giugno, proporrà in prima serata la seconda puntata della fiction L’Ora-Inchiostro contro piombo che narra la storia dell’omonimo quotidiano di Palermo che per primo, negli anni ’50, ha sfidato il potere mafioso con le sue inchieste. Protagonista è Antonio Nicastro, che ha il volto di Claudio Santamaria, mentre ad interpretare la moglie, la giornalista Anna Nicastro c’è Silvia D’Amico. E l’attrice, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio, spiegando che tipo di donna è.

“Oltre a combattere la mafia attraverso il lavoro di giornalista, il mio personaggio deve affrontare la battaglia contro i pregiudizi. Infatti mio marito mi vorrebbe a casa con i figli. Invece io andrò contro tutti per affermare l’emancipazione femminile”

ha rivelato la D’Amico.

L’attrice Silvia D’Amico ammette: “Per Anna della fiction mi sono ispirata a Falcone e Borsellino”

L’attrice di Anna Nicastro ne L’Ora-Inchiostro contro piombo, sempre stando a quanto riporta il settimanale suddetto, ha anche rivelato come si è preparata per impersonare il suo personaggio e delinearlo al meglio:

“Per darle più spessore mi sono ispirata ai grandi magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ho riguardato le loro interviste e studiato la passione e la dedizione che mettevano nel lavoro ed ho cercato di essere caparbia e appassionata come loro.”

L’attrice, inoltre, ha aggiunto che Anna è determinata, ambiziosa e irremovibile nei suoi principi e che la fiction di Canale5 si ispira a vicende vere e realmente accadute anche se per ragioni di riservatezza sono stati cambiati i nomi ai personaggi.

L’Ora-Inchiostro contro piombo: anticipazioni seconda puntata in onda questa sera

E mentre Silvia D’Amico ha annunciato che presto tornerà a recitare nuovamente al fianco di Claudio Santamaria in un’altra fiction, questa volta per Sky, dal titolo Christian, dalle anticipazioni sulla seconda puntata della fiction di Canale5 si scopre che non mancheranno scene intense ed al cardiopalma e che tutta la squadra di Antonio Nicastro sarà in pericolo. L’appuntamento con la nuova puntata della serie è per questa sera a partire dalle 21.20 circa su Canale5.