L’Ora, anticipazioni seconda puntata: la squadra di Antonio Nicastro in pericolo

La trama della seconda puntata di mercoledì 15 giugno

Sta andando in onda proprio in queste ore la prima puntata della nuova fiction di Canale5 che sembra avere tutte le caratteristiche di un prodotto ben fatto. Riuscirà la serie tv con Claudio Santamaria a catturare il pubblico? Per saperlo non resta che aspettare domani mattina quando usciranno i dati di ascolto. Quel che è certo è che nelle prossime quattro puntate i telespettatori vivranno un’altalena di emozioni e anche di batticuore. Così come accaduto nella realtà (questa fiction è infatti ispirata ad una storia vera) i giornalisti del giornale si metteranno spesso in pericolo. Stando alle anticipazioni della seconda puntata di L’Ora inchiostro contro piombo, in onda mercoledì 15 giugno, il gruppo della redazione di Antonio Nicastro si spingerà oltre i limite nell’indagine su Navarra.

Cosa succederà nella prossima puntata di L’Ora inchiostro contro piombo

Il chirurgo Navarra avrà gli occhi dei giornalisti puntati addosso. La squadra è infatti sempre più convinta che possa essere proprio lui ad avere in mano una grossa fetta di potere dei gruppi mafiosi più importanti della città di Palermo e non solo. Il giornale inizierà a scrivere di lui e i cittadini inizieranno ad avere grande curiosità sul dottore. Grazie a questi articoli e a queste inchieste L’Ora inizierà a crescere sempre di più nel numero di copie vendute. Il direttore Antonio Nicastro inizierà ad ambientarsi sempre di più in città e con la squadra. Arriverà però il momento di trovare un’altra notizia che possa attrarre lettori e scuotere le coscienze proprio come quella di Navarra.

Antonio Nicastro e i suoi giornalisti nei guai

Nel corso della seconda puntata della serie tv il gruppo di giornalisti deciderà di spostarsi a Corleone per seguire una manifestazione dei latifondisti. Tuttavia la situazione non sarà delle migliori e le forze dell’ordine metteranno in fuga il gruppo. Troveranno rifugio Monteleone e Olivia. Interverrà la giovane avvocatessa Muscarà ma Monteleone si sacrificherà per la redazione e si consegnerà spontaneamente. Sul fronte personale Anna Nicastro (Silvia D’Amico) farà pressioni sul marito affinché la assuma al giornale. L’uomo però ha paura che le possa accadere qualcosa e la fa assumere nell’archivio. Il protagonista di L’Ora inchiostro contro piombo firmerà inoltre un editoriale sulla morte del principe