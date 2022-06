Luca Argentero pronto per Doc-Nelle tue mani 3: “Ecco quando si girerà”

Quando iniziano le riprese di Doc-Nelle tue mani 3? Le prime parole del protagonista

E’ terminata ormai da un po’ di mesi la seconda stagione della fiction campionessa di ascolti di Rai1 e c’è una sola certezza: la terza stagione ci sarà. Gli sceneggiatori sono già al lavoro da un po’ e anche le location sembrano essere pronte, con la grande novità della Calabria. Intanto, in vista dell’estate, Luca Argentero si sta godendo un po’ di riposo, come racconta sulle pagine del quotidiano Il Messaggero. E a proposito della terza stagione e dei suoi prossimi impegni l’attore dice:

“Doc 3 si girerà non prima del 2023. Ci sono un po’ di cose in ballo da definire, quindi adesso vacanza. Vogliamo viaggiare: Canada e grandi laghi, Cile, Perù”.

Luca Argentero e il sogno di diventare di nuovo papà: “Mia moglie è d’accordo”

Questo è certamente un momento felice per l’attore, sia dal punto di vista professionale che personale. Soltanto una settimana fa ha ritirato il premio come miglior attore protagonista per Doc-Nelle tue mani ai Nastri d’Argento. Sta girando diversi spot di successo e tra poco debutterà con la moglie Cristina Marino nella terza edizione di Celebrity Hunted su Amazon Prime Video. Per i due è la prima volta in un lungo progetto lavorativo insieme. Luca spiega di averla presa come una sorta di fuga romantica. La coppia non viaggia insieme da un po’ e si è divertita a scappare. I due, inoltre, sognano di allargare la famiglia. Queste le parole dell’attore a proposito dell’ipotesi di un secondo figlio:

“Io andrei avanti a oltranza e anche Cri mi sembra d’accordo. E’ solo una questione di fortuna”.

L’attore di Doc-Nelle tue mani 3 smentisce il ritiro dalle scene: “Era una battuta”

Ha destato grande scalpore qualche settimana fa l’intervista rilasciata da Luca Argentero nella trasmissione Ti Sento condotta da Pierluigi Diaco. L’attore, infatti, aveva detto di essere pronto a ritirarsi dalle scene o che comunque fosse nei suoi programmi. Subito il pubblico ha dato di matto e si è mostrato non pronto a dire addio ad uno degli attori più amati in Italia. Anche perché le riprese di Doc 3 sono dietro l’angolo e l’attore ha festeggiato un grande traguardo proprio sulla serie. Finalmente nelle ultime ore Luca spiegandosi meglio ha detto: